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Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra.

Vukić je rekao da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje i objasnio kako ide proces povećanja cena.

Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić je podsetio da su prošle godine grejanje uključili već 2. oktobra, i to bez funkcionalnih proba. Istakao je da je završena sezona bila među najboljima po broju pritužbi.

"Ova sezona je jedna od najboljih sezona u Beogradskim elektranama sa najmanje reklamacija građana", rekao je Vukić za RTS i dodao da su u Beogradskim elektranama ponosni na radnike koji tokom pauze između dve sezone pripremaju sistem.

On je pojasnio da funkcionalne probe ne znače da će radijatori biti topli.

"Mi suštinski proveravamo da li sistem funkcioniše, povećavamo pritisak, puštamo naše pumpe da rade, gledamo kotlove i tako dalje", objasnio je direktor Beogradskih elektrana.

Kako je rekao, prve probe biće u toplanama "Konjarnik" i u Mladenovcu, a istog dana i u kotlarnici koja greje Ginekološko-akušersku kliniku Narodni front. U narednih petnaest dana probe će se obaviti u celom gradu, u petnaest toplana i šesnaest kotlarnica. Građani su o tome obavešteni preko sajta i medija.

Foto: Kurir Televizija

"Obratite pažnju na instalacije"

Vukić je pozvao građane da od četvrtka obrate pažnju na instalacije u svojim stanovima.

"Da obrate pažnju na svoja grejna tela, na svoje kućne grejne instalacije, da li negde curi, da li negde ima neki problem", rekao je Vukić.

Ako dođe do curenja, građani treba da se jave Beogradskim elektranama, koje će problem rešavati. Vukić je napomenuo da je šuštanje vode u radijatorima koje su građani primetili poslednjih dana mogla da izazove završnica remonta, jer je sistem uvek napunjen, kako bi se sprečila korozija u cevima.

Kada je reč o početku grejne sezone, Vukić je ponovio da je 15. oktobar obaveza i da će tada sigurno početi.

Prema procenama ovlašćenih hidrometeorologa, grejanje neće početi pre tog datuma, ali su, kako je rekao, u Beogradskim elektranama spremni da reaguju odmah.

"Ukoliko dođe do određenih promena, mi ćemo istog trenutka zagrejati stanove svih Beograđana koji su na našem sistemu", istakao je Vukić.

On je naveo da je na sistem priključeno oko 380.000 objekata i oko milion ljudi, što ovaj sistem čini jednim od najvećih u Evropi.

Naplata po potrošnji

Vukić je ocenio da se prelazak starih zgrada na naplatu po potrošnji pokazao solidno, jer štedi budžet građana, ali je rekao da građani nisu u potpunosti shvatili kako taj sistem funkcioniše. Predajno mesto je podstanica, gde se meri koliko je toplotne energije predato zgradi, a zatim se ona među stanovima deli po kvadraturi ili preko delitelja, uz saglasnost svih stanara.

"Kada odete na zimovanje, vi ne ostavite grejanje, već ugasite radijatore", naveo je Vukić kao primer štednje i dodao da je takav način obračuna preuzet iz Evrope.

Toplana u Ekspo selu

Vukić je potvrdio da će i nova toplana u Surčinu, koja istovremeno greje i hladi, početi sa radom 15. oktobra, kada se očekuju prvi stanari Ekspo sela.

Ostalo je još parterno uređenje, koje se namerno radi pri kraju kako se slojevi ne bi habali. Vukić je rekao da će objekti koji se budu priključivali na sistem moći da biraju i grejanje i hlađenje, a da već postoje zainteresovani investitori u blizini Ekspa.

"Mi ćemo i grejati i hladiti i proizvoditi električnu energiju", rekao je Vukić, dodajući da se objekat zato pre može nazvati energanom nego toplanom.

Prema njegovim rečima, to će "tektonski" promeniti rad Beogradskih elektrana, koje će zbog toga raditi tokom cele godine, bez letnjih remonata.

Cena grejanja

Na pitanje da li će se menjati cena grejanja, Vukić je rekao da to zavisi od osnivača, odnosno grada. Prema uredbi Vlade, sve toplane u Srbiji dužne su da do 1. septembra osnivaču dostave predlog, a Beogradske elektrane su to uradile prema egzaktnoj metodologiji.

"Mi osnivaču dostavimo, a onda osnivač odlučuje da li će doći do povećanja cene", rekao je Vukić.

Osnivač odluku o promeni cene mora da donese mesec dana pre primene, pa zbog toga, kako je rekao, 1. oktobra neće biti povećanja. Ako odluka ne bude doneta do tog datuma, neće je biti ni 1. novembra.

Vukić je otkrio šta je Beogradske elektrane predložile. Fiksni deo cene, koji se odnosi na materijalne troškove i zarade zaposlenih, trebalo je da poraste 18 odsto, dok bi varijabilni deo, koji čini šezdeset odsto cene grejanja, pao za oko šest odsto.

"U proseku je naš predlog bio da poskupi za devet posto cena grejanja, što naravno nije prihvaćeno", rekao je Vukić.

Na kraju razgovora Vukić je obećao da će Beogradske elektrane u novoj sezoni biti još bolje nego prošle.