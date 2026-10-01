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Sportska manifestacija „Beogradska rolerijada”, 27. po redu, održaće se u subotu, 3. oktobra, od 9.30 do 14 časova na Novom Beogradu u Bulevaru Nikole Tesle i na potezu između kružnog toka Ušće i Ulice ušće za decu od dve do 12 godina, saopšteno je iz Udruženja „Beogradska rolerijada”.

Ove godine manifestacija će biti podeljena u četiri zone (lila, teget, pink i plava) i sastojaće se od trka i „trkica”, rekreativne zone i zabavnog programa na bini. U okviru takmičarskog dela programa biće organizovana masovna trka na 600 metara u kojoj će učestvovati starija deca od sedam do 12 godina, nakon čega će biti održane manje trke na 100 metara za decu od tri do sedam godina, koja će moći da se trkaju koliko god puta budu želela.

U pink zoni deca uzrasta od tri do sedam godina voziće trotinete i rolere, u plavoj zoni deca istog uzrasta voziće različita dečja prevozna sredstva, kao što su biciklići, balans bicikli, sa pomoćnim točkovima i manji bicikli. U teget zoni najmlađi od dve do četiri godine voziće tricikle i velike plastične kamione – igračke, a moći će da sa roditeljima učestvuju i u „trkicama paukova”.

Program će imati i rekreativan karakter, što znači da će deca od 10 časova imati priliku da učestvuju u zoni koju su osmislile vaspitačice predškolskih ustanova „Rakovica” i „Voždovac”.

Dobra zabava se očekuje na bini od 10 časova, pod sloganom „ Deca za decu”, na kojoj će nastupati plesni klubovi i tinejdžerski bendovi.

U samu organizaciju događaja uključeni su i pripadnici Crvenog krsta Zvezdara, lekarske ekipe i gradske službe: JKP „Beograd-put”, JKP „Gradska čistoća”, JKP „Gradska zelenilo” i Beokom.

Manifestacija se organizuje pod pokroviteljstvom Grada Beograda, Sekretarijata za sport i omladinu, a suorganizator je Sportski savez Beograda.

Učešće u „Rolerijadi” je besplatno.