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Gradska opština Savski venac otvara novu sezonu Pozorišta za decu – Teatra „Zmaj”, koji se u organizaciji ove opštine kontinuirano realizuje svake godine.

Sezona 2026/27 počinje 3. oktobra, a najmlađe tokom prvog vikenda očekuju dva posebna programa, saopšteno je iz Opštine Savski venac.

U subotu, 3. oktobra, u 12 časova biće svečano otvorena nova sezona predstavom „Velika krađa igračaka”, a u nedelju, 4. oktobra, u 12 časova na programu je premijera predstave „Popaj i tajna zelenog vitamina”.

Predstave će se i tokom nove sezone održavati svake subote i nedelje u 12 časova u prostorijama Teatra „Zmaj”, u Ulici Svetozara Markovića 79. Ulaz je besplatan.

Teatar „Zmaj” godinama okuplja najmlađu publiku kojoj pruža priliku da se druži, mašta, uči i upoznaje se sa svetom scenske umetnosti. Program je namenjen deci i porodicama, a besplatan ulaz omogućiće im da zajednički vikend obogate kvalitetnim kulturnim sadržajem.

Kontinuitetom u realizaciji ovog programa, Gradska opština Savski venac nastoji da pozorište bude deo odrastanja najmlađih, te da porodicama ponudi priliku da kvalitetno provedu slobodno vreme zajedno.

Za dodatne informacije i rezervacije karata, zainteresovani se mogu obratiti na telefon 011/2061-766.