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Zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u četvrtak, 1. oktobra 2026. godine, u periodu od 8 do 16 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Vranić u opštini Barajevo, kao i u naseljima Vrbovno i Stepojevac u opštini Lazarevac.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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