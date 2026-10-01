Linija zadržava kompletnu trasu od Novog Beograda do Ulice kurirske, odakle će dalje saobraćati do naselja Školsko dobro.
izmene u saobraćaju
IZMENA TRASE AUTOBUSA 708: Evo kuda od danas ide ova linija
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Na zahtev predstavnika Opštine Zemun, gradska autobuska linija 708 menja trasu od danas i saobraćaće do Zemun polja preko naselja Školsko dobro, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Linija zadržava kompletnu trasu od Novog Beograda do Ulice kurirske, odakle će dalje saobraćati do naselja Školsko dobro, posle čega se vraća na redovnu trasu ka Zemun polju i Novom Beogradu.
U saopštenju se navodi da će se na ovaj način obezbediti bolja povezanost i usluživanje stanovnika naselja Školsko dobro javnim prevozom.
Kurir.rs/Beograd.rs
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