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Tokom izvođenja radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže u Ulici Teodora Hercla, od 30. septembra do 13. decembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na kolovozu u Ulici Teodora Hercla, na delu od zone raskrsnice sa Novogradskom ulicom do zone raskrsnice sa Ulicom Tošin bunar (raskrsnica ulica Tošin bunar i Teodora Hercla biće slobodna za saobraćaj), pri čemu će predmetna deonica biti zatvorena za saobraćaj. Zbog toga će linije JLPP-a saobraćati na sledeći način:

– vozila sa linije br. 15 će u oba smera saobraćati ulicama Vrtlarskom, Ugrinovačkom, Gornjogradskom, Prvomajskom i dalje na redovnoj trasi;

– vozila sa linija br. 18, 78 i 15N će u oba smera saobraćati ulicama Tošin bunar, Ivićevom, Ugrinovačkom, Gornjogradskom, Prvomajskom i dalje na redovnim trasama.

Na izmenjenom delu trasa vozila će koristiti sva postojeća stajališta JLPP-a, kao i novouspostavljena privremena autobuska stajališta:

– u smeru prema Zemunu:

– „Gornjogradska 1” u Gornjogradskoj ulici, na poziciji drugog ED stuba koji se nalazi ispred kućnog broja 63, odnosno oko 60 metara posle zone raskrsnice sa Ugrinovačkom ulicom;

– „Prvomajska 1” u Gornjogradskoj ulici, na poziciji ED stuba koji se nalazi u visini kućnog broja 10, odnosno oko 60 metara ispred zone raskrsnice sa Prvomajskom ulicom;

– u smeru prema gradu:

– „Prvomajska 1” u Gornjogradskoj ulici, na poziciji ED stuba koji se nalazi u visini kućnog broja 2, odnosno oko 40 metara posle zone raskrsnice sa Prvomajskom ulicom.