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Hitnoj pomoći Vojnomedicinske akademije (VMA) tokom prethodnog dežurstva javilo se čak 550 pacijenata, pri čemu je obavljeno ukupno 650 pregleda.

Glavni dežurni hirurg VMA, pukovnik docent dr Aleksandar Radunović, otkrio je detalje o zbrinjavanju povređenih u saobraćajnim nezgodama, opasnim padovima u kućnim uslovima, ali i o nesvakidašnjem incidentu u okolini Beograda - kada je konj udario vlasnicu.

"Kod jednog pacijenta konstatovane su lake telesne povrede te je nakon pregleda otpušten na kućno lečenje. Drugi pacijent zadobio je prelom acetabuluma, odnosno dela kuka, bez pomeranja fragmenata. Iako neće biti potrebe za hirurškom intervencijom, ovaj pacijent je zadržan na daljoj opservaciji", otkrio je dr Radunović za RTS.

Zabrinjavajući broj povređenih pešaka i opasni padovi sa visine

Tokom dežurstva zabeležen je i zabrinjavajuće veliki broj povreda pešaka u saobraćaju.

"Zapazili smo zabrinjavajuće veliki broj povreda pešaka, koji su uglavnom, na sreću, imali povrede koje nisu zahtevale hirurško lečenje. Mogli smo sa gipsom da ih saniramo. Uglavnom su povrede ručnih i skočnih zglobova, ali opet molim za oprez u saobraćaju i veći obzir prema pešacima", istakao je doktor.

Pored saobraćajnih nezgoda, u kućnim uslovima zabeležena su i dva do tri pada nesrećnim slučajem sa visine od 2 do 4 metra. Dva pacijenta su zbog povreda petnih kostiju i karlice zadobijenih pri padu primljena na bolničku opservaciju.

Bizaran incident u okolini Beograda: Konj se uplašio požara i udario vlasnicu

Među zbrinutima se našao i jedan izuzetno neobičan slučaj iz seoskog domaćinstva u bližoj okolini Beograda.

Nakon što je u domaćinstvu izbio požar, konj se preplašio. Prilikom pokušaja vlasnice da smiri uplašenu životinju, žena je zadobila udarac u glavu i primljena je na bolničko lečenje.

Promena vremena muči hronične bolesnike

Velike oscilacije u temperaturi, od niskih jutarnjih do visokih dnevnih vrednosti, zadale su dosta posla i kardiolozima, te je 18 pacijenata primljeno je u Kliniku za urgentnu internu medicinu, dok su 5 procedura izveli interventni kardiolozi u angio sali.

Ukupan bilans dežurstva na VMA:

550 pacijenata se javilo u Centar hitne pomoći.

650 pregleda je ukupno obavljeno.

61 pacijent je zadržan na bolničkom lečenju.

9 pacijenata je hitno operisano.