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Zbog druge faze radova u Dunavskoj ulici doći će do promena u radu linija javnog prevoza od 29. septembra do 4. oktobra, najavili su danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje desne strane kolovoza Dunavske ulice, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Tadeuša Košćuška (uključujući i samu raskrsnicu) do zone raskrsnice sa Dubrovačkom ulicom, pri čemu će se preostala širina kolovoza koristiti za dvosmerno odvijanje saobraćaja.

Tokom izvođenja radova, vozila sa linija 26, 26N i 401N će u smeru ka Dorćolu saobraćati trasom: Cara Dušana – Bulevar vojvode Bojovića – Dunavska – Dubrovačka do privremenog polaznog, odnosno dolaznog stajališta „Dorćol (Dunavska) 1”, koje se nalazi u zoni raskrsnice Dubrovačke i Ulice Mike Alasa.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća stajališta, navodi se u saopštenju.