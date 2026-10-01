Slušaj vest

Ovogodišnji Međunarodni susret dece Evrope „Radost Evrope” počinje 1. oktobra u Beogradu gala koncertom, koji počinje u 18 časova u Sava centru.

Muzičko-scenskim programom predstaviće se četrnaest zemalja Evrope, ali i sveta, s obzirom na to da su ovogodišnji specijalni gosti sa drugog kontinenta deca iz Kine.

Publiku očekuje spektakl na sceni koji će biti u znaku ovogodišnjeg slogana manifestacije „Zagrljaj za sve”. Tema je izabrana sa željom da podstakne bliskost, prijateljstvo i međusobnu podršku. Zagrljaj je most koji povezuje svu decu sveta, jer iako smo svi različiti, potreba za bliskošću i pripadanjem čini nas istima.

Poruku ovogodišnje manifestacije „Zagrljaj za sve”, zajedno sa učesnicima iz inostranstva, preneće i predstavnici Srbije – Umetnički centar „Talija” i Hor Muzičke škole „Petar Konjović”. Pored Lazara Dubovca, urednika manifestacije, publiku će kroz program voditi deca voditelji – Bogdan Jevtić, Hristina Vilimanović, Iva Fetahović i Martin Grastić. Vizuelni identitet gala koncerta, dizajn plakata i video-radove potpisuje Marija Lazarevski, dok u realizaciji programa učestvuje kreativni i produkcioni tim Dečjeg kulturnog centra Beograd.

Tokom pet festivalskih dana, deca će biti izvođači, učesnici karnevala, likovni stvaraoci i domaćini svojim vršnjacima. Deca iz osnovnih beogradskih škola u svojim domovima ugostiće decu iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, Kine, Litvanije, Mađarske, Nemačke, Poljske, Severne Makedonije, Slovenije, Turske, Ukrajine, Crne Gore i Češke.

Otvaranje izložbe i dodela nagrada XXVIII Međunarodnog likovnog konkursa „Radost Evrope” održaće se 2. oktobra u Galeriji Dečjeg kulturnog centra Beograd, u Takovskoj 8, s početkom u 16 časova. Na izložbi će biti predstavljeni nagrađeni radovi iz Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Egipta, Grčke, Indije, Indonezije, Italije, Kine, Konga, Litvanije, Makedonije, Mađarske, Mongolije, Namibije, Poljske, Rumunije, Rusije, Slovačke, Slovenije, Švajcarske, Tajlanda, Turske, Vijetnama, Češke, Zimbabvea i Srbije. Specijalna gošća Likovnog susreta biće likovna pedagoškinja Zalak Pančal, iz Ahmedabada iz Indije, čiji učenici godinama privlače pažnju stručnog žirija.

Druženje se nastavlja narednog dana u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, gde će se održati dva koncerta „Susreti prijateljstva”. Kroz muzičko-scenski program, na kojem će se predstaviti zemlje učesnice, publiku će voditi deca voditelji – Dunja Marinković, Tara Pavlović, Vuk Stevanović i Nina Dimitrijević.

Karnevalom od Trga Republike do Kalemegdana, u nedelju, 4. oktobra, od 12 časova, završava se zvanični deo manifestacije. Orkestar policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije predvodiće svečani defile učesnika manifestacije, a pratiće ih akrobate, štulaši i deca obučeni u svoje nacionalne nošnje i kostime. Program povodom svečanog zatvaranja manifestacije, koji će se održati na Kalemegdanu kod Spomenika „Pobednik”, vodiće glumac Nikola Todorović s decom voditeljima – Vukom Stevanovićem i Ninom Dimitrijević.

Osnivač i pokrovitelj manifestacije je Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu, a organizator i izvršni producent Dečji kulturni centar Beograd. Ovogodišnji festival realizuje se uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Delta agrara, RTS-a – generalnog medijskog pokrovitelja, Politikinog zabavnika i „Alma Quattro”.