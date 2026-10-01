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DANI EVROPSKE BAŠTINE 2026 U BEOGRADU

Čuvari nasleđa: kako ga oživeti, sačuvati i preoblikovati“

U Beogradu se već više od dve decenije krajem septembra i početkom oktobra održava manifestacija Dani evropske baštine. Tom prilikom se otvaraju vrata gradskih ustanova kulture, škola državnih insitutcija, a u parkovima, šumama i na obalama reka se organizuju različiti kulturni programi koji prateći temu manifestacije prikazuju najbolje sadržaje koje grad može da ponudi.

Novo groblje, kao svojevrsni muzej na otvorenom, ekskluzivni prostor sećanja gde se prolaznost i večnost dodiruju, svojom otmenošću, arhitektonskim i umetničkim dostignućima, ali i kao svedočanstvo nematerijalne kulturne baštine, zaslužilo je prestižno mesto među članovima Udruženja značajnih groblja u Evropi (ASCE), a deo je i Evropske rute groblja i kao takav jedan od devet puteva kulture u Republici Srbiji. Povodom ovogodišnje manifestacije „Dani evropske baštine 2026. u Beogradu“ , Novo groblje otvara svoja vrata posetiocima kroz dve zanimljive ture:

4. oktobar 2026. godine - 11:00 časova – iz serijala „Stvarali su perom i dušom“ - „Dok god ima mraka, biće i svanuća!”

u okviru bogate riznice Novog groblja i sećanja na živote koje čuvaju njegove aleje i kameni svedoci sećanja izdvojićemo priče o buntovnicima duha, večitim Odisejima, ljudima o kojima je mnogo pisano, ali nikad dovoljno jer se uvek nešto može dodati i otkriti. Ova tura je posvećena književnicima i pesnicima dvadesetog veka, tvorcima duha, ljudima koji su svojim idejama i delima krčili put ka modernosti i savremenosti.

18.oktobar 2026. godine - 11:00 časova - Bardovi srpskog glumišta. Tematskom turom Bardovi srpskog glumišta napravićemo izlet u svet pozorišnih i filmskih iluzija. Podsetićemo se priča o životima velikih glumačkih legendi počevši od onih sa čijim ulogama smo se saživljavali i identifikovali do onih o kojima smo saznavali iz istorije pozorišta i filma, ili preko velikih priča i anegdota koje su pratile njihove živote.

Trajanje obilazaka: 120 minuta

• Mesto okupljanja: na platou kod glavne kapije Novog groblja (Ruzveltova 50)

• Priča i vodi: dr Violeta Obrenović, istoričarka umetnosti

• Obilasci su besplatni, a prijave nisu potrebne.

• Za dodatne informacije možete se obratiti na:

• info@beogradskagroblja.rs, ili na brojeve telefona: 011/2071-341 i

• 011/2071-342 (radnim danima od 7:00 do 15:00 časova)

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