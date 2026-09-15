Ova uzbudljiva i emotivna šetnja vodila je posetioce stazama velikih, tajnih, strasnih i nedosanjanih beogradskih ljubavi koje su inspirisale na stvaralački čin, ili bacale u duboki očaj. Posetioci su imali prilike da čuju priče o životnim saputnicama ali i neostvarenim ljubavima naših naučnika, vojskovođa, dobrotvora i književnika, kao i mnoge druge priče o velikim ljubavima naših velikana.

Naredni vođeni tematski obilazak Novog gorblja iz serijala „Stvarali su perom i dušom“ pod nazivom „Dok god ima mraka, biće i svanuća“, je planiran za nedelju 4. oktobar 2026. godine sa početkom u 11:00 časova, u sklopu manifestacije „Dani evropske bašine 2026“ u Beogradu.