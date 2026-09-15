POČELA VEOMA USPEŠNA JESENJA SEZONA VOĐENIH OBILAZAKA NOVOG GROBLJA
U nedelju 20.09.2026. godine, organizovan je prvi izuzetno posećen obilazak Novog groblja u okviru ovogodišnje jesenje sezone, pod nazivom „Velike ljubavi srpskih velikana“.
Ova uzbudljiva i emotivna šetnja vodila je posetioce stazama velikih, tajnih, strasnih i nedosanjanih beogradskih ljubavi koje su inspirisale na stvaralački čin, ili bacale u duboki očaj. Posetioci su imali prilike da čuju priče o životnim saputnicama ali i neostvarenim ljubavima naših naučnika, vojskovođa, dobrotvora i književnika, kao i mnoge druge priče o velikim ljubavima naših velikana.
Naredni vođeni tematski obilazak Novog gorblja iz serijala „Stvarali su perom i dušom“ pod nazivom „Dok god ima mraka, biće i svanuća“, je planiran za nedelju 4. oktobar 2026. godine sa početkom u 11:00 časova, u sklopu manifestacije „Dani evropske bašine 2026“ u Beogradu.
Posetioci će moći da čuju priče o buntovnicima duha, večitim Odisejima, ljudima o kojima je mnogo pisano, ali nikad dovoljno jer se uvek nešto može dodati i otkriti. Ova tura je posvećena književnicima i pesnicima dvadesetog veka, tvorcima duha, ljudima koji su svojim idejama i delima krčili put ka modernosti i savremenosti. Biće reči o književnicima koji su u isto vreme bili diplomate, o poslednjem dvoboju kod nas, o jednom čuvenom ljubavnom trouglu, ali i priče o zavisti sredine prema onima koji izlaze iz okvira prosečnosti.
Trajanje obilazaka: 120 minuta
- • Mesto okupljanja: na platou kod glavne kapije Novog groblja (Ruzveltova 50)
- • Priča i vodi: dr Violeta Obrenović, istoričarka umetnosti
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