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U godini kade se obeležava 140 godina od osnivanja Novog groblja, 25 godina od osnivanja Udruženja kulturno značajnih grobalja Evrope čiji je Novo groblje član od 2004. godine i 15 godina od prve vođene ture organizovane na Novom groblju u sklopu „Beogradske internacionalne nedelje arhitekture“, Novo groblje još jednom otvara kapije za posetioce sa četiri zanimljiva vođena obilaska:

20. septembar 2026. godine - 11:00 časova - Velike ljubavi srpskih velikana Ova uzbudljiva i emotivna šetnja vodiće nas stazama velikih, tajnih, strasnih i nedosanjanih beogradskih ljubavi koje su inspirisale na stvaralački čin ili bacale u duboki očaj. Veliki broj ljupkih anegdota, neobičnih priča o ljubavi, razorčarenjima, strastima i požrtvovau, ljubavne zgode i nezgode, neće vas ostaviti ravnodušnim.

4. oktobar 2026. godine - 11:00 časova – iz serijala „Stvarali su perom i dušom“ - „Dok god ima mraka, biće i svanuća!”

u okviru bogate riznice Novog groblja i sećanja na živote koje čuvaju njegove aleje i kameni svedoci sećanja izdvojićemo priče o buntovnicima duha, večitim Odisejima, ljudima o kojima je mnogo pisano, ali nikad dovoljno jer se uvek nešto može dodati i otkriti. Ova tura je posvećena književnicima i pesnicima dvadesetog veka, tvorcima duha, ljudima koji su svojim idejama i delima krčili put ka modernosti i savremenosti.

18. oktobar 2026. godine - 11:00 časova - Bardovi srpskog glumišta Tematskom turom Bardovi srpskog glumišta napravićemo izlet u svet pozorišnih i filmskih iluzija. Podsetićemo se priča o životima velikih glumačkih legendi počevši od onih sa čijim ulogama smo se saživljavali i identifikovali do onih o kojima smo saznavali iz istorije pozorišta i filma, ili preko velikih priča i anegdota koje su pratile njihove živote.

1. novembar 2026 - 11:00 časova – Tragom istaknutih vojskovođa i heroja Prvog svetskog rata sahranjenih na Novom groblju u Beogradu Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa pričama iz života istaknutih vojskovođa, heroja i heroina koji su svojim postignućima ostavili duboki trag u istoriji i svesti srpskog naroda, ali i šire, van okvira koji mogu da ograniče državne granice. Setićemo se i običnog vojnika, bez kojeg se ratovi ne bi mogli voditi, glorifikovanog u okviru najznačajnijeg ratnog memorijala podignutog u Beogradu posle završetka Prvog svetskog rata - Srpske kosturnice branilaca Beograda 1914 – 1918. godine.

01:13 NOVA SEZONA BESPLATNIH VOĐENIH OBILAZAKA NOVOG GROBLjA Izvor: JKP Beogradska groblja

• Trajanje obilazaka: 120 minuta

• Mesto okupljanja: na platou kod glavne kapije Novog groblja (Ruzveltova 50)

• Priča i vodi: dr Violeta Obrenović, istoričarka umetnosti

• Obilasci su besplatni, a prijave nisu potrebne.

• Za dodatne informacije možete se obratiti na:

• info@beogradskagroblja.rs, ili na brojeve telefona: 011/2071-341 i

• 011/2071-342 (radnim danima od 7:00 do 15:00 časova)