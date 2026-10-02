Slušaj vest

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za utorak, 6. oktobar, s početkom u 10 časova, osamnaestu sednicu Skupštine grada. Na dnevnom redu je niz predloga ili izmena predloga planova detaljne regulacije za delove opština Novi Beograd, Savski venac, Zvezdara, Palilula, Surčin i Zemun.

Predložene su i odluke o promeni naziva ulica na teritoriji opština Vračar, Novi Beograd i Savski venac, kao i izmena i dopuna Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji Beograda. Pred odbornicima će se naći i rešenje o davanju saglasnosti na srednjoročni i dugoročni plan poslovne strategije i razvoja za period 2026–2035. godine Gradskog saobraćajnog preduzeća „Beograd”.

Na dnevnom redu su i predlozi izmena Odluke o lokalnim administrativnim taksama i Odluke o boravišnoj taksi, kao i rešenja o davanju saglasnosti na rebalanse poslovanja za ovu godinu za trinaest javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava, te davanje saglasnosti na nacrte aneksa ugovora za poveravanje obavljanja autobuskog prevoza putnika, između ostalog, na potezu 600 (Surčin).

Odbornici će se izjašnjavati i o izmenama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, a paket izveštaja odnosiće se i na oblast zaštite životne sredine, konkretno za smanjenje zagađenosti, upravljanje građevinskim otpadom i upravljanja otpadom na nivou grada.