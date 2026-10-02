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Glavni urbanista Marko Stojčić i sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić obišli su danas novi vrtić „Izvorčić” u Mladenovcu.

Stojčić je rekao da je objekat u Mladenovcu prvi od šest vrtića koji je spreman za prijem dece.

– Naša obaveza, kao Grada, jeste nastavak investiranja u javne objekte i izgradnju vrtića i škola. Mladenovac je prvi i nadam se da će u narednih nekoliko dana i vrtić u Borči biti spreman za prijem dece. Takođe, imamo vrtić u Grockoj i na Voždovcu – istakao je Stojčić.

1/13 Vidi galeriju Vrtić Izvorčić u Mladenovcu Foto: Beograd.rs Beoinfo

Prema njegovim rečima, vrtić u Mladenovcu izgrađen je po svim standardima, što je i dokazano upotrebnom dozvolom.

– Svaki naredni vrtić, od pet koji su u završnoj fazi, takođe će imati najsavremeniju opremu, prostore, eksterijere, enterijere i dečja igrališta. Ono što je najvažnije jeste to da će deca uživati u najboljoj mogućoj opremi koja može da se kupi na tržištu. Vidimo i danas na ovom objektu da je kvalitet većinskih radova odličan, što je dokaz da će objekat dugo trajati. Naravno, trebaće nam pomoć opština i predškolskih ustanova da sačuvamo ove objekte – naglasio je Stojčić.

Sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić istakla je da je ovo još jedan dokaz da su Gradu Beogradu podjednako važne sve opštine.

Foto: Beograd.rs Beoinfo

– Ovo je još jedan od objekata koji su uređeni u najmodernijem stilu, izgrađeni po svim propisima i standardima. Ovaj vrtić imaće mesta za oko 140 mališana, što će umnogome rešiti sve brige u vezi sa upisom dece u vrtiće u Mladenovcu. Podsetiću da su nedavno završeni i vrtići u Ovči i Beogradu na vodi, a predstoji završetak radova na još objekata, što govori o tome da radimo kontinuirano. Mi danas imamo najveći broj dece u beogradskim vrtićima, bilo da se radi o privatnim ili državnim, a boravak dece se ne naplaćuje. Nastavićemo da gradimo nove vrtiće i sarađujemo sa privatnim, održavajući obuhvat dece koja idu u vrtiće na evropskom nivou – rekla je Čamagićeva.

Objekat je smešten u samom centru Mladenovca, prostire se na 975 kvadratnih metara i ima kapacitet za 140 dece. Mališani će biti raspoređeni u dve jaslene, dve vrtićke i dve predškolske grupe, u skladu sa njihovim uzrastom i potrebama.

Vrtić „Izvorčić” osmišljen je tako da deci pruži prijatan, bezbedan i podsticajan ambijent za svakodnevni boravak. Prostor je prilagođen različitim aktivnostima i potrebama dece, a posebna pažnja posvećena je funkcionalnosti prostorija i uslovima u kojima će najmlađi provoditi značajan deo svog dana.

Događaju su prisustvovale Suzana Vasić, predsednica opštine Mladenovac, i Jovana Ilić, direktorka Predškolske ustanove „Jelica Obradović”.