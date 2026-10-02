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Drugi ciklus programa „Plesni koraci bez granica – spoj generacija”, u organizaciji Sokolskog saveza Beograda, počinje trajaće do 31. decembra, u svečanoj sali Gradskog centra za fizičku kulturu u Deligradskoj ulici 27, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Programi se održavaju svake nedelje u oktobru, novembru i decembru, od 20 do 23 časa.

Cilj je da se plesni program promoviše kao rekreativna sokolska aktivnost koja doprinosi zdravom provođenju slobodnog vremena za sve generacije.

Kurir.rs/Beograd.rs

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