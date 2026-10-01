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Muzej afričke umetnosti i ove godine učestvuje u manifestaciji „Dani evropske baštine” programom koji će od 1. do 8. oktobra putem razgovora, predavanja i filmske projekcije otvoriti pitanja o tome kako kulturno nasleđe živi u savremenom svetu – kako se čuva, prenosi novim generacijama, reinterpretira i kako dobija nova značenja.

Kako saopštavaju iz ove institucije kulture, polazeći od činjenice da je kulturna baština afričkih zajednica sastavni deo savremenog evropskog kulturnog prostora, program će povezati teme ekologije i održivosti sa afričkom umetnošću, usmenom tradicijom i kulturnim pamćenjem, ali i podsetiti na važne veze nekadašnje Jugoslavije sa afričkim zemljama.

Program počinje u četvrtak, 1. oktobra, u 18 časova, razgovorom na temu „Reci: AkciJA”, završnog pratećeg programa izložbe „Reci: Art – Otpad kao resurs”, koji je posvećen lokalnim inicijativama koje otpad pretvaraju u nove i korisne proizvode i podstiču odgovorniji odnos prema životnoj sredini.

U petak, 2. oktobra, prof. dr Agnješka Klučevska-Vojčik održaće predavanje pod nazivom „Reinterpretacija tradicije: od Negritude do savremene afričke umetnosti” o vezama kulturnog nasleđa, identiteta i savremenih umetničkih praksi. Predavanje se održava na engleskom jeziku, a realizuje se uz podršku Poljskog instituta u Beogradu.

Usmenom nasleđu i njegovom mestu u savremenom društvu posvećena su dva programa – 6. oktobra, Raul Kiago iz Kenije govoriće o umetnosti pripovedanja i očuvanju kenijskog nasleđa, uz izvođenje tradicionalne priče, a 7. oktobra, Seku Sidi Dijavara iz Malija predstaviće ulogu đelija – čuvara kolektivnog pamćenja i usmene tradicije u društvu Mandinka.

„Dane evropske baštine” u Muzeju afričke umetnosti 8. oktobra u 18 časova zatvara projekcija filma „Vreme leoparda” Zdravka Velimirovića iz 1985. godine, značajnog ostvarenja nastalog u saradnji Jugoslavije i Mozambika i prvog dugometražnog igranog filma Mozambika.

Manifestacija „Dani evropske baštine” ujedno je i prilika da publika poseti tematsku izložbu „Reci: Art – Otpad kao resurs”, koja je produžena do 11. oktobra, pa su ovo poslednji dani za obilazak izložbe i njenog pratećeg programa u muzejskoj bašti.

Ulaz na navedene programe u okviru „Dana evropske baštine” je besplatan.

Više informacija o pojedinačnim programima može se naći na sajtu Muzeja:

https://mau.rs/sr/61-vesti/najava-doga%C4%91aja/2572-dani-evropske-ba%C5%A1tine-u-mau-2026.html