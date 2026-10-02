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Prisustvo ovogodišnjoj smotri lipicanera u Nautičkom selu „Biser” u Boljevcima potvrdilo je do sada više od 20 konjičkih klubova i konjičkih štala posvećenih odgajanju ove vrste konja.

Organizator manifestacije je Turistička organizacija Gradske opštine Surčin sa Udruženjem odgajivača lipicanske rase konja Srbije, ergelom „Bulić” iz Surčina, Konjičkim klubom „Sremac” iz Jakova, a pod pokroviteljstvom Gradske opštine Surčin.

Foto: Beograd.rs Beoinfo

Pored smotre lipicanera, u isto vreme i na istom mestu će se održati Etno-bazar, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, krstarenje katamaranom i biće obeleženi ovogodišnji „Dani evropske baštine”, čija je tema „Čuvari nasleđa: kako ga oživeti, sačuvati i preoblikovati”.