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Na Bulevaru Milutina Milankovića na Novom Beogradu, ispred jedne privatne bolnice, došlo je do incidenta kada je jednom motociklisti pozlilo.

Kako kažu svedoci koji su se našli na licu mesta on je uspeo samo da skine kacigu, a onda je pao.

Medicinsko osoblje iz bolnice izašlo je da pomogne motociklisti.

Kada je pao, nije mogao da dođe do daha.

Motociklistu lekari još uvek oživljavaju na ulici.

Ekipa Hitne pomoći je na licu mesta, reanimira motociklistu, a na teren je upućena još jedna medicinska ekipa.

Kurir.rs/Telegraf

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