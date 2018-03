U BEOGRADU PROHODNE ULICE PRVOG REDA: Oko 170 vozila na ulicama, sporadični problemi sa autobusima gradskog prevoza

Preduzeće "Beograd put" je u četvrtom stepenu angažovanja, čiste se ulice prvog prioriteta i one su prohodne, kaže v.d. gradskog sekretara za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju sa građanima Darko Glavaš.

Prema njegovim rečima, na ulicama Beograda u kojem sneg pada već nekoliko sati, je 120 kamiona, multikarova i mašina "Beograd puta" kao i još oko 50 vozila i mašina "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" i "Gradske čistoće".

"Sve ekipe su na ulicama, intenzivno se tretiraju ulice prvog prioriteta, one su prohodne, a sređuju se i problematična mesta na trasama gradskog prevoza, čiste se trotoari širi od pet metara", rekao je Glavaš Tanjugu.

Sporadičnih problema ima na pojedinim linijama javnog gradskog prevoza, koje se, kaže Glavaš, rešavaju u "hodu", sa Dispečarskim centrom GSP i Sekretarijatom za javni prevoz.

Dodaje da pada sneg srednjeg intenizteta, da je u centralnim delovima grada pao u visini oko pet centimetara, ali i da se, prema trenutnoj prognozi, očekuje da sneg u centru u kontinuitetu pada do sutra u 10 sati, a u runbim delovima i do 12 ili 13 sati.

Na terenu su i ekipe "Vodovoda" i "Gradske čistoće", čiste se slivnici, kako bi oticao sneg koji se topi i kako ne bi došlo do pojacve leda, dok ekipe "Čistoće" čiste stajališta, pešačke zone, pešačke prelaze i prolaze.

Sutra ujutru, u "prvoj smeni" čišćenju će se priključiti i ekipe "Parking servisa" i "Zelenila".

"Očekujem da ćemo sutra u prvoj smeni imati 1.500 radnika na ulicama, uz više od 200 kamiona i radnih mašina", dodao je Glavaš.

On je podsetio sugrađane na obavezu da očiste sneg ispred svojih kuća, zgrada i objekata.

"Temperatura će ići u minus, tako da sve što pada sada ostaje na kolovozu, ali su ekipe svih putarskih preduzeća na ulici", ponovio je Glavaš.

Ipak, kako kaže, od subote se ocekuju temperature koje će ići u plus, pa će sneg preći u kišu.

"Pošto će u subotu doći do velikog otapanja snega, može da dođe do pojave ledenica i do ugroženosti bezbednosti pešaka zbog kllizanja snega sa kosih krovova i isturenih delova zgrada, tako da je potreban poseban oprez", rekao je Glavaš.

Podsetio je da je na Savi proglašena redovna odbrana od poplava, dok je kod Kule Nebojša uvedena vanredna odbrana od poplava u dužini od 350 metara.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto Nebojša Mandić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV VESTI) SRPSKI DRŽAVNI VRH U SMRTNOJ OPASNOSTI! Vučićev avion može da se sruši!

Kurir

Autor: Kurir