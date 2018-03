NOVE MUKE ZA BEOGRAĐANE USRED MEĆAVE I JUTARNJEG ŠPICA: Skraćene autobuske linije 403, 404 i 405

Tri linije Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd od jutros voze skraćeno, dok preostale saobraćaju redovnom trasom, rečeno je u GSP.

Skraćena je linija 403 do crkve u naselju Zuce, 404 saobraća do puta za Pavićevac, a 405 do centra Ripnja.

Jutros je bilo teškoća na ulicama, ali su problemi za sada rešeni, navode u GSP-u i ističu da se situacija menja iz minuta u minut, jer jutarnji saobraćajni špic još traje.

I semafori u kvaru

Beograđani su jutros na putu do posla primetili da na Bulevaru Mihajla Pupina pojedini semafori ne rade, što je dodatno otežalo saobraćaj u jutarnjem špicu.

