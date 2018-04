POMOZIMO STEFANU DA NAĐE SVOG PSA! On je meni više od kućnog ljubimca! MI SMO JEDNA PORODICA

Stefan Stojanović iz Beograda već mesec dana intezivno traži svog psa koji je nestao na Ubu.

Prema poslednjim informacijama Ajs je viđen u Obrenovcu.

Stefan je postavio status na svoj Fejsbuk profil u nadi da će pronaći vernog prijatelja.

"Ne moraš me vratiti mom vlasniku, ali verujem u to da će me pronaći i da ću ponovo biti sa njim i da ću se ponovo igrati i veseliti sa njim... Ja sam mu više od kućnog ljubimca... Mi smo jedna porodica i mnogo se volimo. Naćiće me, izbaviće me iz ove noćne more... Ja ga cekam da dođe po mene, znam da će me pronaći... Trazi me noćima i danima,a ti ćutis i nećeš da mu kažeš gde sam ja... Ne brini, nisam ja opasan pas, neću da napadnem tebe i tvoju porodicu... Samo čekam priliku kada ću da pobegnem od tebe, pa da me neko vidi i javi mom vlasniku... Znam da mu je mnogo teško bez mene i da misli non stop na mene ... Molim te, budi čovek, zar ne vidiš koliko moja porodica pati , dok sam ja ovde sa tobom? "

Ko ima neku ionformaciju neka kontaktira Stefana na broj telefona 061-134-9897.

Pronalazaču sledi vredna novbčana nagrada.

Kurir.rs

Kurir

Autor: Foto: Facebook