NEVEROVATNA ŽIVOTNA PRIČA ČOVEKA KOJI JE PREŽIVEO TERORISTIČKI NAPAD NA OLIMPIJADI U MINHENU: Šaul je 3 puta izbegao smrt, a sada trči na Beogradskom maratonu

Profesor emeritus na Ben-Gurion univerzitetu u Izraelu Šaul Ladani, čovek koji preživeo napad palestinskih terorista na izraelski tim na Olimpijadi u Minhenu 1972. godine tako što je iskočio kroz prozor, dolazi u Beograd, gde će učestvovati na maratonu.

Ladani (1936) je inače rođeni Beograđanin, a ceo njegov život kao da je "smišljen" da posluži za roman ili serijal.

Smrt je izbegao ne samo u Minhenu, već još dva puta, najpre u rodnom Beogradu, kada je preživeo rušenje roditeljske kuće u bombardovanju 1941. godine i sa roditeljima pobegao u Mađarsku.

Dve godine kasnije odveden je u Bergen-Belsen koncentracioni logor i, prema biografskim podacima, preživeo gasnu komoru koja se u tom trenutku pokvarila, a spasao se u "Kastnerovom vozu".

Po završetku rata emigrirao je u Izrael, postao olimpijski šampion u brzom hodanju i maratonu.

Dvostruki je olimpijac, svetski rekorder za prepešačenih 50 milja i nosilac Pjer de Kuberten medalje za izuzetan doprinos Olimpijskom pokretu.

Profesor je univerziteta i autor stotine naučnih radova.

Trčaće maraton, održati predavanje na Fakultetu političkih nauka, na temu "Survival of the Holocaust and Struggle for Sučeš", i posetiti Olimpijski komitet Srbije i Beogradski maraton.

