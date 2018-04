(FOTO) SLAVIJA SE BUKVALNO RASPADA: Simbol Beograda u katastrofalnom stanju! VESIĆ: Izvođač da popravi o svom trošku ili leti iz grada

Beograđani sa sve većim čuđenjem posmatraju novoizgrađeni plato kod Slavije. Samo četiri meseca pošto je izgrađen, nalazi se gotovo u stanju raspada.

Gradski menadžer Goran Vesić kaže da će brojna oštećenja i popucale betonske ploče frima MBA "Ratko Mitrović" moraće da popravi o svom trošku, a ukoliko to ne uradi, sekretarijat za investicije koji je naručilac posla naplatiće to iz bankarske garancije.

Novi vidikovac na Slaviji s kog "puca" pogled na fontanu i na kome puca sve ostalo, i bukvalno.

"Ko je tu kriv? To je neko polupao valjda?"

Zbog nekog su popucale betonske ploče, neko je ostavio kablove da vire i zaštitnu tkaninu da još visi sa stubova za rasvetu. Ali taj neko nije vandal. Već izvođač radova.

"Ovo je površno i loše. Ja sam razočaran. Bezmalo fušeraj onaj tradicionalni".

"Užas, u ovoj Srbiji je katastrofa. Jedino ovu fontanu što su sredili, svaka im čast".

"Ne samo ovde, nego svuda je po gradu ovako "š" kvaliteta urađeno. Odvratno! Može neko da se spotakne o ove pločice, strašno loše odrađeno katastrofa, ali zaista iskreno govorim", kažu građani.

foto: Foto: N1/Printscreen

Dok građani sležu ramenima, glavni i odogovorni za ovako odrađen posao - ćute. Radove na novom platou na Slaviji izvodilo je građevinsko preduzeće MBA "Ratko Mitrović". Na pitanje zbog čega se tek izgrađeni plato već raspada, direktor niskogradnje Ilija Đorđević u kratkom telefonskom razgovoru odgovorio je da ne zna i prebacio loptu na investitora - gradski sekretarijat za investicije, piše N1

Obećani odgovor Luke Petrovića, gradskog sekretara za investicije, do objavljivanjanije stigao. Zato se obratio gradski menadžer Goran Vesić. Upoznat s problemom i on, ali i gradska inspekcija koja je prošle nedelje, nakon što je obišla plato i konstatovala sve nedostatke, zatražila od nadležnog sekretarijata da se sve hitno popravi.

"To će izvođač morati da uradi o svom trošku. Ukoliko to ne uradi o svom trošku, tada je sekretarijat za investicije obavezan i dužan da aktivira bankarsku garanciju i da onda angažujemo neku drugu firmu koja će to završiti. Aktiviranje garancije znači da taj izvođač neće moći da radi i da učestvuje ni na jednom tenderu u gradu - to je posledica i što se mene tiče nemam nikakav problem s tim. Firme koje tako rade i ne treba da rade u Beogradu", kaže gradski menadžer Goran Vesić.

Priznaje gradski menadžer da je s firmom MBA "Ratko Mitrović" problema bilo i ranije, ali su, kaže, poslove dobijali na tenderu jer su uvek nudili najnižu cenu. Ovoga puta imaju rok do sredine sledeće nedelje da počnu popravku platoa. U suprotnom kranove te firme prestonica ubuduće neće videti.

(Kurir.rs/N1)

