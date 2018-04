IZVOĐAČ RADOVA O SVOM TROŠKU SREĐUJE PLATO: Počela popravka oštećenja na Slaviji

BEOGRAD - Gradski menadžer Goran Vesić je izjavio da je počela popravka oštećenja na platou na Slaviji i dodao da će, ukoliko posao ne završi firma koja je zadužena za to, Grad angažovati drugu firmu o njihovom trošku.

Ukoliko "popravni" ne bude urađen kako treba u roku od pet dana, Sekretarijat za investicije je obavezan da naplati iz bankarske garancije koju je uzeo od izvođača kako bi mogao da angažuje firme da poprave ono što je izvođač loše uradio, prenose "Novosti".

Ako dođe do naplate bankarske garancije, kaže Vesić, izvođač radova ubuduće neće moći da učestvuje na gradskim tenderima.

"Ne interesuju me prepucavanja projektanta i izvođača radova. Izvođač je učešćem na tenderu prihvatio projekat. Čekam da popravi brljotinu koju je napravio i da Gradu preda plato u stanju u kakvom mora da bude prema ugovoru. Najavili su da će danas da počnu sa radovima što je u roku koji sam im dao. Ako to ne urade ili ponovo odrade posao nekvalitetno, o njihovom trošku će to da uradi neko drugi", rekao je Vesić, navedeno je u saopštenju Gradske uprave.

On je dodao da osim izvođača veliki deo krivice za trenutno stanje snosi i kompanija koja je obavljala nadzor.

"Bili su u obavezi da uoče nedostatke i da odbiju da overe loše izvedene radove. Ako to nisu uradili, onda su odgovorni i oni pa će i za njih važiti isto što i za izvođača, ubuduće ništa neće moći da rade sa gradom", istakao je Vesić.

On je naglasio da ova situacija mora da se razreši u skladu sa zakonom ističući da Grad sigurno neće platiti popravku loše izvedenih radova već će to da uradi izvođač.

Prema ugovoru, zahvaljujuci bankarskoj garanciji za dobro obavljen posao od 194 miliona dinara izvođač radova je u obavezi da o svom trošku otkloni sva trenutna oštećenja, ali i ona koja nastanu u naredne dve godine koliki je garantni rok.

