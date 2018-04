BEOGRAD JE STAO! Ne sedajte u automobil BEZ PREKE POTREBE, grad je potpuno paralisan! Haos na svim mostovima, GAZELA U POTPUNOM KOLAPSU!

Kolaps koji je danas zaustavio ceo Beograd ne pamti se godinama, s obzirom na to da ovog petka nema nijednog sportskog događaja, ali ni kiše! Kompletna prestonica je paralisana, počev od auto-puta, "vene kucavice" grada, preko svih mostova, i naravno do centra grada u kom se tradicionalno vozi "na kvačilu".

Pančevački most foto: Printscreen

Najbolja ilustracija haosa u prestonici je podatak da je Most na Adi satima zakočen, a u smeru prema Topčideru čeka se oko 20 minuta, i to od podneva! Ko je imao nesreću da se nađe na auto-putu, od Kapije Beograda, do Autokomande vozio je najmanje 40 minuta!

foto: Printscreen

Lepo vreme "isteralo" je napolje većinu sugrađana, vikendaši su krenuli u popodnevnim satima, a svi koji su imali nesreću da glavni grad koriste kao tranzit, žestoko su se prevarili.

A u Bul. Mihaila Pupina već sad gužve od Palate Srbija pic.twitter.com/7b36EJzYnT — Rasko Radojević (@oxarasko) April 20, 2018

"Horor" na auto-putu foto: Printscreen

Naravno, u centru Beograda paralisane su sve gradske ulice. Najveće gužve su na Brankovom mostu, Bulevaru kralja Aleksandra i Bulevaru Mihajla Pupina, kao i u svim okolim ulicama.

foto: Printscreen

