NEMA KRAJA RADOVIMA: Uskoro kreće rekonstrukcija ovih ulica u Beogradu

Gradonačelnik Siniša Mali, koji je pre tačno četiri godine izabran na tu funkciju, istakao je da je i ovog proleća aktivirano mnogo gradilišta u glavnom gradu, te da se radi na svakom koraku.

"Polovinom maja krećemo sa sređivanjem asfalta u Bulevaru oslobođenja, na delu od Autokomande to Trošarine. Do petka će biti raspisan tender za izvođača radova na kompletnoj rekonstrukciji Ulica kraljice Marije, cara Dušana i Džordža Vašingtona. Završen je projekat rekonstrukcije Ulice kneza Miloša i uskoro će biti raspisan tender za izvođača radova", rekao je Mali gostujući u "Beogradskoj hronici" na RTS-u.

foto: Vladimir Šporčić

On je dodao da se rekonstruiše i Bulevar patrijarha Pavla, koji će biti dodatna veza Rakovice sa Čukaricom i Novim Beogradom, saopštio je Sekretarijat za informisanje Grada Beograda.

"Pored svega toga ne zaboravljamo ni ostalu infrastrukturu, poput vodovoda, kanalizacije i asfaltiranja ulica. JKP "Beograd put" dnevno sanira oko 100 udarnih oštećenja na gradskim kolovozima, ali je prisutan i u prigradskim opštinama. Naša politika je da ne sme biti razlike u kvalitetu života Beograđana koji žive u različitim delovima grada. Kada je u pitanju zdravstvo, školstvo, sport, kultura i bazična infrastruktura, mora biti u potpunosti svejedno da li živite na Vračaru, Terazijama, Sopotu ili Grockoj", istakao je Mali.

On je podsetio da je Beograd pre četiri godine imao 1,2 milijarde evra dugova, budžetski deficit od skoro 20 odsto, nedostatak investicija, zatvorene fabrike i rekordnu nezposlenost sa više od 120.000 Beograđana bez posla.

"Danas je Beograd veliko gradilište, fabrike se ponovo otvaraju, a nezposlenost je na rekordno niskom nivou sa 85.411 ljudi prijavljenih na birou Nacionalne službe za zapošljavanje, rekao je gradonačelnik Beograda, navodi se u saopštenju.

On je istakao da je Grad u potpunosti konsolidovao javne finansije, da mladi više ne odlaze olako u inostranstvo i naglasio da je u protekle tri i po godine obezbeđeno još 10.000 mesta u beogradskim vrtićima.

Mali je dodao da Beograd danas ima jasno definisane ciljeve i viziju, kao i da može da kaže da je simbol svih tih promena projekat "Beograd na vodi".

"U martu 2014. godine, kada smo krenuli u projekat, na lokaciji gde je danas gradilište postojao je samo veliki broj nelegalnih baraka, skladišta, ali i ljudi koji su tamo živeli u neadekvatnim uslovima. Četiri godine kasnije "Beograd na vodi" je jedno od najvećih gradilišta u ovom delu Evrope i moram da kažem da sam, kao i investitor, prezadovoljan dinamikom radova. Prve dve kule će biti useljene krajem maja, kako smo i obećali, a trebalo bi istaći da je na gradilištu svakodnevno 1.500 radnika. Taj projekat je pokrenuo domaću građevinsku industriju i po projektu "Beograd na vodi" se danas prepoznaju Beograd i Srbija", rekao je Mali.

foto: Vladimir Šporčić

Prema njegovim rečima, Beograd tokom proleća obara rekorde po broju turista, jer je prestonica Srbije postala mesto gde ljudi žele da dolaze, bilo turistički, bilo da ulažu svoj novac.

"U naredne dve godine bi trebalo uraditi mnogo posla kako bi počela izgradnja metroa, povodom čega smo danas gotovo ceo dan bili na sastanku sa kompanijom "Ežis". To je francuska kompanija koja radi pri-fizibiliti studiju, u sklopu čega se obilaze određene lokacije i važno je da Beograđani vide i znaju da to nije bilo samo predizborno obećanje, već realnost. To je strateški važan projekat za Beograd i učinićemo sve da izgradnja metroa počne u drugoj polovini 2020. godine", ocenio je Mali.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Vladimir Šporčić, ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir