PROMENE U GRADSKOM SAOBRAĆAJU ZBOG RADOVA U MAKENZIJEVOJ: Evo koje će linije biti ukinute i koliko dana

Zbog radova na kontaktnoj mreži u Makenzijevoj ulici, u delu od Novopazarske do Kneginje Zorke, od subote 28. aprila u 00.30, do ponedeljka 30. aprila, do 3.30 sati, doći će do promene režima rada linija javnog gradskog prevoza, i to - 19, 21, 22, 29, 24 i 83.

Kako je saopštilo preduzeće GSP "Beograd" u tom periodu biće ukinute trolejbuske linije 19, 21, 22 i 29.

Biće uspostavljena trolejbuska linija 22L na relaciji: Studentski trg - Trg Slavija, kao i autobuske linije 21A na relaciji Trg Slavija - Učiteljsko naselje, 22A na relaciji Trg Slavija - Kruševačka i 29A na relaciji Trg Slavija - Medaković 3.

Tako će trasa linija 21A, 22A i 29A u smeru ka Crvenom krstu biti - Trg Slavija - Beogradska - Njegoševa - Maksima Gorkog - Cara Nikolaja 2 i dalje redovnim trasama trolejbuskih linija, a u smeru ka Trgu Slavija - Cara Nikolaja 2. - Maksima Gorkog - Trnska - Kursulina -Krunska - Beogradska - Trg Slavija.

Vozila sa linije 24 nosiće oznaku 24L i saobraćaće u smeru ka Neimaru trasom - Njegoševa - Maksima Gorkog - Cara Nikolaja 2 - Čuburska i dalje redovnom trasom, a u smeru ka Dorćolu trasom - Petra Kočića - Šumatovačka - Maksima Gorkog - Trnska - Kursulina - Krunska - Baba Višnjina - Njegoševa i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 83, saobraćaće na skraćenoj trasi: Zemun /Bačka/ - Trg Slavija i nosiće oznaku 83L. Za sve linije privremeno se ukidaju stajališta "Mačvanska", u smeru ka Crvenom krstu, "Novopazarska", u smeru ka Trgu Slavija i "Katanićeva", u oba smera.

Takođe, privremeno se uspostavljaju stajališta u Beogradskoj ulici - u visini pošte, u smeru ka periferiji polazno stajalište za linije 21A, 22A i 29A i prekoputa pošte, u smeru ka Trgu Slavija dolazno stajalište za linije 21A, 22A i 29A, zatim u Krunskoj ulici, u visini parka Vojvode Bojovića za linije 21A, 22A, 24 i 29A u smeru ka Trgu Slavija.

Vozila sa noćne linije 29N, na izmenjenom delu trase, saobraćaće kao vozila sa dnevne linije 29A. Duž trase vozila će koristiti postojeća stajališta linija javnog gradskog prevoza.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta/Emil Vaš)

Kurir

Autor: Kurir