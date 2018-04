OVO JE NOVA STAVKA U INFOSTANU: Na računu uskoro i taksa za upravnika zgrade koji neplatišama može ovako da doskoči

BEOGRAD - Taksa za angažovanje upravnika zgrada uskoro bi trebalo da se plaća uz račun za Infostan.

Nedovoljno poznavanje zakona, previše obaveza bez novčane nadoknade, ali i nemogućnost da sa komšijama nađu zajednički jezik pojedine tek izabrane rukovodioce zgrada primorali su da dignu ruke od svega, pišu Novosti.

Kako bi se osigurali od neplatiša, sve više profesionalnih rukovodilaca višespratnica razmatra mogućnost da do svoje plate dođe na ovaj način.



U JKP "Infostan i tehnologije" potvrdili su da su se stvorili tehnički uslovi i da će sistem objedinjene naplate ovih usluga zaživeti.



Na zahtev upravnika, kao dodatna stavka moći će da se uvrsti - mesečna nadoknada za upravljanje stambenim zajednicama koja u proseku iznosi oko 250 dinara. U nekim zgradama, u zavisnosti od obima posla upravnika, doseže čak i do 1.000 dinara.



Naplata od vrata do vrata nije dala rezultate, jer su pojedini stanari vešto izbegavali susret sa komšijom - upravnikom, a neki su odbijali i da mesečnu taksu za rad upravnika uplate na tekući račun stambene zajednice. Zbog toga, ne želeći da se svakodnevno sukobljavaju sa stanarima, mnogi upravnici odlučuju se da do svoje zarade dođu preko "Infostana".

