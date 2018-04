ZATVORENI VRTIĆI, BANKE, ŠKOLE U BEOGRADU: Evo koji će objekti dežurati tokom prvomajskih praznika

Svi koji su planirali da nešto završe u bankama i poštama, to mogu da učine do ponedeljka 30. aprila, ili će morati da odlože za - četvrtak.

Zbog prvomajskih praznika veliki broj ustanova neće raditi u utorak i sredu, 1. i 2. maja, taksisti će voziti po drugoj tarifi, GSP po nedeljnom redu vožnje, zatvorene će biti škole i vrtići, u domovima zdravlja će biti samo dežurni lekari, a parking se dva dana neće naplaćivati u zoniranim delovima prestonice.

Beograđani ipak ne moraju da brinu za šoping jer će svi tržni centri i pijace raditi sasvim normalno, baš kao i većina supermarketa.

Ipak, sigurno će biti i onih koji su vikend spojili sa praznikom, pa će zvanično ili nezvanično, vezati pet slobodnih dana. U ponedeljak će neke firme raditi skraćeno, baš kao i pojedine obrazovne ustanove.

Uostalom, evo šta će sve biti zatvoreno, a šta će raditi redovno tokom praznika u Beogradu.

Supermarketi

Supermarketi će tokom prvomajskih praznika imati šarenoliko radno vreme, a jedino će objekti “Merkatora”, "DIS" i “Rode” raditi bez promena. Polovina prodavnica „Idee” će na 1. maj raditi skraćeno, do 15.00, dok će ostale raditi puno radno vreme. “Aroma” marketi radiće takođe puno radno vreme, dok će pojedine “Maksi” prodavnice imati redovno radno vreme, ali će biti i onih koje će se skroz zatvoriti. U sredu, 2. maja svi marketi će raditi po uobičajenoj satnici.

Tržni centri

Svi veći tržni centri u gradu poput “Ušća”, “Delte” ili “Stadiona” radiće redovno, od 10.00 do 22.00, dok će u ostalim samo pojedini brendovi zatvoriti svoja vrata kupcima, a u TC “Piramida” će čak većina lokala biti zatvorena 1. maja. Sutradan će se u svim lokalima raditi po redovnom radnom vremenu.

Pijace

Zelene pijace će 1. i 2. maja raditi u uobičajenom radnom vremenu, od 6.00 do 19.00, kao i Buvljak koji će raditi od 8 do 20 časova.

Pekare

Vlasnici pekara su većinom odlučili da za praznične dane ne skraćuju radno vreme zaposlenima, te će prestoničke pekare biti ili zatvorene ili će raditi bez promena. Pekara “Trpković”, na primer, neće raditi oba dana praznika.

Banke

Većina banaka neće raditi tokom praznika, 1. i 2. maja, te sve finansijske obaveze građani će morati da obave 30. aprila, ili da sačekaju 3. maj kada će one ponovo početi sa radom.

Pošte

Većina pošti takođe će biti zatvorena prva dva majska dana, a u Beogradu će 1. maja dežurati pošte u Takovskoj (non-stop), Savskoj (od 8 do 15 časova), Zaplanjskoj – TC “Stadion” (od 8 do 19 časova), Nehruovoj ulici – “Univereksport” (od 8 do 11.30 časova), u Bulevaru umetnosti – TC “Merkator” (od 8 do 19 časova), Višnjičkoj – TC “Big fešn” (od 9 do 19 časova) i Gandijevoj – “Imo autlet” (od 8 do 19 časova).

Škole

Školarci će za prvomajski praznik biti nagrađeni sa dva neradna dana, 1. i 2. maja. Dakle posle slobodnog vikenda u ponedeljak će ići u školu, a onda će opet praznovati utorak i sredu. U klupe se vraćaju u četvrtak.

Vrtići

Beogradski vrtići, kako državni tako i privatni, biće zatvoreni u utorak i sredu, 1. i 2. maja.

Domovi zdravlja

Domovi zdravlja će prva dva dana maja imati samo dežurne službe od 8.00 do 18.00.

Gsp "Beograd"

Vozila javnog gradskog prevoza će 1. i 2. maja saobraćati po nedeljnom redu vožnje.

Taksi

Beogradski taksisti će u utorak i sredu prevoziti putnike po drugoj, skupljoj, prazničnoj tarifi.

Parking

Iz “Parking servisa” poručuju da se parking 1. i 2. maja maja neće naplaćivati u zoniranim delovima grada.

