(FOTO) POSTAVLJEN ČELIČNI MOST U BULEVARU VOJVODE BOJOVIĆA: Povezuju se Savski kej i Veliko stepenište

Čelična konstrukcija mosta preko Bulevara vojvode Bojovića, postavljena je u okviru radova na izgradnji pešačke pasarele, kojom će se ostvariti veza Velikog stepenišnog silaza i Savskog keja, saopštio je danas gradski menadžer Goran Vesić.

Most će povezati Beogradsku tvrđavu i pešačku zonu sa šetalištem duž Save i Dunava, prenosi služba za informisnaje Grada Beograda. Prema Vesićevim rečima, izgradnjom pešačke pasarele obezbediće se bezbedan prelazak preko frekventne ulice.

On je podsetio da su radovi na izgradnji pasarele počeli u oktobru prošle godine i da su podeljeni u dve faze, s obzirom da se radi o više prostornih celina.

"Trenutno se izvode radovi prve faze, u okviru koje se gradi čelični most i betonska spiralna rampa, dok će u drugoj fazi biti uređen plato Savskog šetališta prema Ušću, deo biciklističke staze, kao i staze na padini Beogradske tvrđave", rekao je Vesić.

foto: Beta/Beoinfo

Vrednost svih ugovorenih radova sa izradom tehničke dokumentacije je 214 miliona dinara.

Za prvu fazu prvobitno je bio određen rok od 270 dana od uvođenja izvođača u posao, odnosno do kraja juna ove godine, međutim, kako je naveo toko radova se ispostavilo da se ispod zemlje nalazi jedan red zatega koje učvršćuju obaloutvrdu, a o kojima nije postojao nijedan podatak ni u projektu niti u arhivima.

U drugoj fazi realizacije urediće se slobodne površine Savskog šetališta, kao i staze na padini Beogradske tvrđave.

"Realno je da na proleće sledeće godine ovaj prostor u potpunosti bude dostupan građanima i posetiocima Beograda", rekao je gradski menadžer.

Pasarela se gradi prema idejnom rešenju "Mosta na Kalemegdanu", koje je izradilo JP Beogradska tvrđava 2008. godine, a rešenje je 2015. godine implementirano u gradski projekat IME, u okviru pešačke zone Knez Mihailove ulice.

Pešačku pasarelu od Savskog keja do rova Beogradske tvrđave čine dve celine: prva je zavojita rampa sa liftovskom kulom i skulpturom na vrhu, a druga celina je pešački most, koji prelazi iznad kolske i železničke saobraćajnice i završava se stepeništem koji vodi do kote u podnožju Velikog stepenišnog silaza Beogradske tvrđave.

Pešački most ima još dve pešačke grane, dva kratka čelična mosta, koji ga povezuju sa parkingom na krovu Beton hale i sa zelenom padinom na obodu Beogradske tvrđave, navodi se u saopštenju. Vesić je najavio i da će za osam dana biti raspisan tender za izvođenje radova u Karađorđevoj ulici i uređenje Savskog keja, od Brankovog mosta do Beton hale.

