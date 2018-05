PUNE RUKE POSLA ZA KOMUNALCE POSLE URANKA: Samo juče odneto 200 kubika smeća, podnete i krivične prijave zbog skandalozne seče drveta u Košutnjaku

BEOGRAD - Član Gradske uprave Beograda Darko Glavaš izjavio je da se i danas nastavlja čišćenje i odnošenje smeća koje je ostavljeno na izletištima i drugim lokacijama u Beogradu na kojima je proslavljan1. maj, Međunarodni praznik rada.

foto: Beoinfo

On je za TV Prva kazao da je na poslovima čišćenja danas angažovano oko 500 komunalnih radnika, dodajući da su komunalci juče odneli skoro 200 kubika smeća.

foto: Beoinfo

"Veliki broj naših sugrađana ostavio je smeće. Bilo je dosta posla za komunalne radnike. Aktivnosti nastavljamo i sutra", kazao je Glavaš, koji je vršilac dužnosti sekretara za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa gradjanima Dodao je da je juče bilo malo posla za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i za vatrogasne brigade.

Komentarišući to što je grupa mladih ljudi posekla drvo na izletištu Košutnjak, Glavaš je kazao da je to strašno, kao i da su već pokrenuti postupci protiv mladića koji su to učinili.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Beoinfo)

