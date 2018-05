MALI: Svako sa liste Zato što volim Beograd može biti izabran za gradonačelnika

Odlazeći gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je danas da svako od odbornika sa liste "Aleksandar Vučić - zato što volim Beograd" može biti izabran za gradonačelnika glavnog grada Srbije.

"Ne znam u ovom trenutku da li me i ko nasleđuje, ako me nasleđuje, i ko me nasleđuje", kazao je Mali novinarima u Skupštini grada.

On je kazao da mu je čast da bude u timu Aleksandra Vučića, "ma koju funkciju obavljao".

"Nije mi važno, ne jurim za time (funkcijama). Važno mi je da, ako mogu, iskoristim svoje znanje negde za dobrobit građana Srbije", rekao je Mali.

Odbio je da kaže novinarima da li je dobio ponudu da bude ministar finansija Srbije.

"Rano je za te teme. Nije vreme za to, danas smo ovde da govorimo o konstituisanju organa grada Beograda", kazao je Mali.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir