U ČETVRTAK BLOKIRAN CENTAR BEOGRADA OD 11 DO 14 ČASOVA: Litija u čast slave Beograda, ovo su zatvorene ulice (MAPA)

Tokom litije, koja će se održati u čast krsne slave Grada Beograda – Vaznesenja Hristovog, u četvrtak, 17. maja, na snazi će biti posebna organizacija saobraćaja.

Od 11 do 14 časova, za vreme prolaska litije, zatvaraće se za saobraćaj deonice litije i kako povorka bude prolazila, tako će se saobraćajnice na trasi otvarati za saobraćaj.

Trasa litije je: Ulica admirala Geprata (početak litije ispred Crkve Svetog Vaznesenja) – Kneza Miloša (od Admirala Geprata do Kralja Milana) – Ulica kralja Milana – Terazije (zaustavljanje od pet do 10 minuta ispred hotela „Moskva”) – Ulica kneza Mihaila – Pariska (zaustavljanje ispred Saborne crkve) – Kneza Sime Markovića – Pop Lukina – Brankova – Kraljice Natalije (od Zelenog venca do Dobrinjske) – Dobrinjska.

Tog dana, od 10 do 15 časova biće uklonjeni svi privremeni montažni objekti (pokretni prodajni objekati i bašte otvorenog tipa) koji ometaju trasu litije.

Iz Sekretarijata za saobraćaj mole sugrađane da od 10 do 14 časova, zbog održavanja litije, ne parkiraju svoja vozila u Admirala Geprata (na potezu od Dobrinjske do Kneza Miloša), u Dobrinjskoj (na potezu od Kraljice Natalije do Admirala Geprata), na taksi stajalištu na Terazijama, jer će u suprotnom ona biti uklonjena.

