KURIR PRONAŠAO COKINU GAZDARICU: Ona nije vučica, nego češki vučji pas! Boriću se svim silama da je vratim, moja ćerka i Coka ne mogu jedna bez druge! (KURIR TV)

BEOGRAD - V. S. vlasnica češkog vučjeg psa koji je u petak uhvaćen, a za koga se sve vreme priča da je vučica, kaže za Kurir da ima registrovanu odgajivačnicu i da nije u pitanju vučica.

"Imam dozvolu za držanje češkog vučjeg psa, imam odgajivačnicu. Imam sve papire od prve vučice koju mi je 1996. godine poklonio Zoološki vrt. Ovo su sve potomci, jer uparena je prava vučica sa nemačkim ovčarom i tako je nastao češki vučji pas, to je priznata rasa. Ona nije trudna, danas puni dve godine, tu su joj otac i majka", tvrdi V.S. i ponavlja da je imala samo jednu vučicu, a da su ovo sve potomci, koji izgledom liče na vuka, ali su pitomi.

"Pa to je pas moje ćerke, od samog starta kako je rođena je uz nas i moju ćerku. To što pričaju da je vuk i da se vrati u prirodu, to ne može, ona nije vuk, već češki vučji pas. Njoj je mesto sa nama, mnogo je ljubavi uloženo u sve to. Ovde je sve prilagođeno njima da bude lepo, ja sam 20 godina sa njima.", rekla je V.S.

foto: Privatna Arhiva

Ona dodaje da se pas zove Čokolada, a da joj oni tepaju Coka, Beba se zvala prva vučica, ona je uginula.

"Oni su se između sebe parili i rodila se Coka. Ona nikog pipnula nikada nije, rasla je uz mačke i moje dete. Propraćeno sve sa mnogo ljubavi. Oni imaju svoj boks, sve je urađeno po propisima", rekla je naša sagovornica.

Prema njenim rečima, sva dokumenta koja ima je predala je veterinarskoj inspekciji i sada se čeka njihova odluka o Coki.

"Drugi psi su čipovani, ali u tom trenutku kada je Čokolada trebalo da se čipuje, nije jer je uhvatila krpeljska groznica i lečili smo je, pa tada nije smela da se čipuje. Nije pobegla našom greškom, nedavno su majstori došli da zavare šarku na boksu, međutim, to nisu dobro uradili i u četvrtak se desilo to što se desilo, Coka je izašla jer je popustila ta šarka, izašla je i njena sestra, komšije su odmah krenule na njih sa štapovima, njena sestra se vratila, ali Coka se uplašila i otišla dalje", govori naša sagovornica.

Odmah su krenuli u potragu za njima, a V.S. tvrdi da je su komšije krenule da ih tuku.

foto: Privatna Arhiva

"Istraumirali su ih i zato je Coka otišla, jurili su ih i gađali. Njih dve se inače nikada ne odvajaju, a Coka je otišla u strahu krenula ka Malom Mokrom Lugu. Tražila sam je celu noć i dan, ona je htela da se vrati, ali je jadna bila u strahu i zagubila se. Napravili su čitav haos", očajna je vlasnica.

Dalje dodaje da to koliko je pitoma, govori da je prošla kroz neka naselja, prošla i blizu parka za decu, nikog nije, niti bi napala.

"Ona je u stvari jadna tražila pomoć da joj neko pomogne i da je vrati kući. Svaki njen dan sam propratila kad je rasla. Oni su nju hteli da ubiju, s kojim pravom da pucaju na psa? S kojim pravom da pucaju na životinju koja te nije napala?", govori naša sagovornica.

Prema njenim rečima u subotu je odmah otišla u Zoovrt da je vidi, ponevši sve papire.

"Videla sam je, ona se nije pomerela, bila je sigurno pod sedativima, predala se, videla sam to. Pitala sam ih šta da radimo, ona će uginuti, ona nije navikla na ove uslove, navikla je da bude sa nama, mačkama, psima, uz nas", dodaje ona.

Kako kaže, 20 godina se bavi ovim poslom i da nikada nije imala problema.

"Svi znaju da sam imala jednu vučicu, da su ovde njeni potomci. Ti krici što se priča da su jezivi, pa ovde u komšiluku prvo krene labrador da zavija, pa lutalice, pa tek moji, dva nemačka ovčara se najviše čuju", tvrdi V.S.

foto: Privatna Arhiva

Ona govori da od kada je nestala Coka da ne spava, ne jede, da je izgubila nekoliko kilograma od stresa.

"Ćerka je izgrizla sve nokte, samo ćuti, ni sa kim ne progovara. Da je ćerka bila u tom momentu kod kuće, Coka ne bi otišla, njih dve su toliko vezane", objašnjava naša sagovornica i dodaje da Coka nema jedan zub i da joj od kada je bila štene nije ni izrastao.

(Kurir.rs/M. Branković/Foto: Kurir/Privatna arhiva)

Kurir

Autor: Kurir