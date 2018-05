OD DANAS DO NEDELJE ZATVARAJU SE ULICE OKO ARENE: Od 14 sati poseban režim saobraćaja u Bulevaru Zorana Đinđića, GSP menja trase

Ova izmena biće regulisana odgovarajućom vertikalnom signalizacijom i važiće od 18. maja, od 19 sati do 20. maja, do 18.30 sati

BEOGRAD - Tokom održavanja manifestacije „Porodični vikend”, u organizaciji Opštine Novi Beograd, režim saobraćaja biće izmenjen.

Kako je saopštio Sekretarijat za saobraćaj, Bulevar Zorana Đinđića će biti zatvoren za saobraćaj na deonici od Omladinskih brigada do Bulevara umetnosti 18. maja, od 20 sati do 20. maja, do 18.30 sati.



Taksi stajalište će biti izmešteno iz Bulevara Zorana Đinđića sa postojeće lokacije na lokaciju Bulevar Zorana Đinđića pre raskrsnice sa Bulevarom umetnosti (sa iste strane kolovoza, na postojećem parkingu, prva lamela najbliža raskrsnici).

I zbog košarkaškog fajnal-fora Evrolige, deo Bulevara Zorana Đinđića, između Španskih boraca i Antifašističke borbe, danas i u nedelju, u periodu od 14 do ponoći, biće zatvoren za saobraćaj.

Menja se i režim rada autobuskih linija GSP 17 i 68 koje će saobraćati izmenjenom trasom.

