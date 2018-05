BEOGRAĐANI, NAORUŽAJTE SE ČELIČNIM ŽIVCIMA: Danas Biciklijada i kolektivno venčanje, ovo su izmene u saobraćaju

U Beogradu će danas biti organizovane dve tradicionalne manifestacije - biciklijada i kolektivno venčanje na kome će 50 parova reći sudbonosno "da".

Tradicionalna Beogradska biciklijada biće održana u organizaciji Asocijacije Sport za sve Beograd, pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, sa početkom u 11 sati. Zbog te manifestacije doći će do povremenog obustavljanja saobraćaja u pojedinim delovima Beograda.

Biciklisti će krenuti u vožnju u 11 sati sa Trga Republike sledećom trasom: Makedonska - Dečanska - Terazijski tunel - Brankova - Brankov most - Bulevar Mihajla Pupina - Kružni tok - Omladinskih brigada - Jurija Gagarina - Most na Adi - Radnička i spuštanje do Ade Ciganlije.

Tokom prolaska kolone, koja ce ići pod pratnjom policije, doći ce do zaustavljanja saobraćaja u ovim ulicama, a vozila javnog gradskog prevoza će, u zavisnosti od uslova na trasi, čekati dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja.

Druga manifestacija koja se tradicionalno održava u Beogradu je kolektivno venčanje, koje neće mnogo uticati na režim saobraćaj.

