DNEVNICE I DO 3.000! MLADI I VREDNI UVEK MOGU DA ZARADE: Preko omladinske zadruge mogu da se uzmu dobre pare EVO NA KOJIM POSLOVIMA SE ZARAĐUJE NAJVIŠE

BEOGRAD - Što veća dnevnica, što manje posla i što bliže kuće, to su kriterijumi po kojima se mladi opredeljuju za poslove na kojima dnevno mogu da zarade i do 3.000 dinara, kažu iz beogradskih omladinskih zadruga.

Devojkama su najprimamljivije promocije i hosting, dok se mladići opredeljuju uglavnom za utovar-istovar robe. Prioritet im je zajednički: visina dnevnica.

foto: Shutterstock

- Za posao promotera može se zaraditi od 200 do 300 dinara po satu, a radi se od šest do osam sati, dok za posao hostese na raznim događajima uglavnom za samo četiri sata devojke mogu zaraditi od 2.000 do 3.000 dinara.

foto: AP/ILustracija

Momci, sa druge strane, biraju mahom teže fizičke poslove na gradilištima ili stovarištima gde su dnevnice od 2.500 do 3.000 dinara. Uprkos većoj ceni rada, mladi mnoge poslove ne žele da rade. Traže što veće dnevnice, da imaju što manje posla i da budu u centru grada ili što bliže kuće.

foto: Vladimir Šporčić

Odbijaju da rade poslove u industrijskim zonama u Surčinu, Šimanovcima ili u Staroj Pazovi, iako imaju obezbeđen prevoz, a ni dnevnice nisu male - pričaju u jednoj beogradskoj omladinskoj zadruzi i dodaju da im se trenutno najviše javljaju srednjoškolci na raspustu.

Ni u konobare, ni u berače

Iako nekada popularni, posao konobara i šankera sada su u zapećku, ako je suditi po podacima većine omladinskih zadruga, dok se branje malina gotovo i ne pominje.

foto: AP

- Dogodilo se da čovek iz Arilja nudi dnevnicu od 2.000 dinara, radno vreme od sedam do 15 sati ili dva sata duže uz povećanje dnevnice, kao i plaćen smeštaj i hranu za nekoliko dana koliko bi boravili tamo, a da se apsolutno niko iz Beograda nije javio - navode u drugoj omladinskoj zadruzi.

foto: AP/Ilustracija

Među popularnijim poslovima za mlade od 16 do 26 godina je i rad u dečjim - Zavisi od igraonice, kao i od toga da li je standardan dan ili dečji rođendan, na primer, te animatori u igraonicama mogu da zarade okvirno 1.200 do 1.500 dinara. Takođe, dosta su traženi poslovi poput deklarisanja robe u magacinima ili promocije - kažu u zadrugama i dodaju da mladi traže i poslove poput “pomoćnih prodavaca u buticima ili knjižarama, kao i anketiranje”.

(Kurir.rs/Blic/S. Luković/Foto: Zorana Jevtić/Ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir