PREMOŠĆEN DUNAV KOD ZEMUNA: Vojska montirala pontonski most do Lida

u funkciji do 1. septembra

BEOGRAD - Vojska Srbije je i ove godine na Dunavu postavila pontonski most od obale Zemuna do plaže Lido na Velikom ratnom ostrvu i biće u funkciji do 1. septembra, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Ponton je postavio Drugi pontonirski bataljon Rečne flotile iz garnizona Šabac, koji je premostio dunavski rukavac.

Pontonski most dužine 355 metara, koji čini 36 plovnih i dva krajnja plovna članka, iskusni pontoniri sastavili su u rekordnom roku od oko pet sati i pustili u promet 26. juna ove godine.

foto: Ministarstvo Odbrane

Kada je lepo vreme dnevno preko mosta u proseku pređe blizu 5.000 građana, a tokom vikenda i do dva puta više.

"Kako bi se izbegle neželjene i nepredviđene situacije na pontonskom mostu i oko njega tokom dvadeset i četiri sata zadejstvovana je dežurna posada mosta koju čine dežurni logorske prostorije, njegov pomoćnik i četiri osmatarača koji se smenjuju na svaka dva sata", kaže potporučnik Nebojša Milovanović, komandir Drugog pontonirskog voda i komandant mostnog mesta prelaska.

Kaže da je prekjuče jedna devojka vozila bicikl mostom, iako je to izričito zabranjeno, izgubila ravnotežu i pala u vodu.

"Devojku smo brzom intervencijom izvukli iz vode, ali biciklu nije bilo spasa", rekao je Milovanović govoreći o jednom od brojnih nepredviđenih događaja.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ministarstvo odbrane)

