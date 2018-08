DOLIJAO BAHATI VOZAČ SKUPOCENOG BELOG LAMBORGINIJA: Pauk krenuo da mu digne kola, a ovaj udario po gasu i dao se u beg!

Bahati vozač skupocenog automobila marke "lamborgini hurakan" parkirao je sinoć svog četvorotočkaša na trotoar u Ulici kralja Milutina, ali tu se nije zaustavio. Kada su radnici JKP "Parking servis" prevezli automobil na plac, on je došao, seo u vozilo i pokušao da pobegne.

foto: JKP Parking servis/Promo

Kako objašnjavaju iz JKP "Parking servis", radnici su pomoću dizalica, po nalogu saobraćajne policije, uklonili nepropisno parkirano vozilo i preneli na plac preduzeća na Starom sajmištu. Međutim, ubrzo je nastao problem jer bahati vozač nije imao papire kojima dokazuje da je skupoceno vozilo njegovo.

foto: JKP Parking servis/Promo

- Prilikom preuzimanja vozila, kako ne bi došlo do zloupotrebe, odnosno krađe, potrebno je da vlasnik vozila dostavi ličnu kartu i saobraćaju dozvolu, dok korisnik vozila, pored ovih dokumenata, dostavlja i overeno ovlašćenje ili overen kupoprodajni ugovor za to vozilo. Sinoć, malo pre ponoći, bahati vozač "lamborginija" pokušao je da pobegne sa placa "Parking servisa", s obzirom na to da kod sebe nije imao svu potrebnu dokumentaciju za preuzimanje skupocenog vozila. Rampa je spuštena na vreme tako da je taj pokušaj osujećen, a radnici preduzeća pozvali su policiju - objašnjavaju iz preduzeća.

foto: JKP Parking servis/Promo

Kako su ranije pisali mediji, vlasnik je mladić koji je ovu skupocenu "igračku" dobio na poklon za osamnaesti rođendan, a na društvenim mrežama postavljao je snimke na kojima se vidi kako brzinomer za samo petnaestak sekundi dostiže 200 kilometara na sat, dok automobil zaobilazi ostale automobile i kamione na putu.

Direktor JKP "Parking servis" Andrija Čupković istakao je da nema zaštićenih vozača i da svaki vozač, koji god automobil vozio, mora da odgovara ukoliko parkira nepropisno.

(Kurir.rs/Blic/S.Luković/Foto: JKP Parking servis/Promo)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir