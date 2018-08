RADOJIČIĆ, BANDIĆ I SKAKA SLOŽNI: Mir i stabilnost najvažniji, ljudi u sva tri grada žele da više budemo zajedno

SARAJEVO - Gradonačelnici Beograda, Zagreba i Sarajeva Zoran Radojičić, Milan Bandić i Abdulah Skaka izjavili su posle prvog zajedničkog sastanka u Sarajevu da su stabilnost i mir u regionu izuzetno značajni za sve građane koji žive na ovim prostorima.Oni su razgovarali o mogućnostima kreiranja

jedinstvene turističke ponude, kao i ulozi glavnih gradova u procesu izgradnje trajnog mira, pomirenja i saradnje u regionu, preneli su sarajevski mediji.

"Stabilnost ovih gradova je preduslov za stabilnost naših država koje predstavljamo i svakako da mi je jako drago da mogu biti domaćin kolegama", naveo je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka.

On je dodao da je danas razgovarano i o turističkoj ruti za ova tri grada, koja bi trebalo da se formira s domaćim turističkim organizacijama.

foto: Tanjug/Fena/Almir Rezić

"I Sarajevo i Zagreb i Beograd beleže sve veći broj turista i ono što nas raduje jeste mogućnost da se svi uvežemo u zajedničku turističku rutu kako bi turisti, posebno ovi koji dolaze sa Bliskog istoka, produžili svoj boravak u našim gradovima", istakao je Skaka.

On je najavio da bi krajem godine u Beogradu trebalo da se potpiše sporazum turističkih zajednica tri grada o zajedničkoj turističkoj ruti. Skaka je Radojičića i Bandića pozvao da Beograd i Zagreb budu deo Olimpijskih igara mladih EYOF 2019. koje će biti održane u Sarajevu.

foto: Tanjug/Fena/Almir Rezić

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da je saradnja Beograda, Sarajeva i Zagreba "izuzetno značajna za sve građane, za naše narode i za nas lično".

"Složili smo se da su sve oblasti koje smo pomenuli, kao što su turizam, kultura, privreda, sport, podjednako važne za sve nas", rekao je Radojičić.

On je takdje istakao da su stabilnost i mir u regionu izuzetno značajni za sve.

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić rekao je da ljudi u Beogradu u Srbiji, Sarajevu u BiH i Zagrebu u Hrvatskoj očekuju da "više budemo zajedno".

foto: Profimedia

"Očekuju da saradjujemo, širimo dobre vibracije i da u toj saradnji ljudi počnu bolje živeti. To je naš zadatak. Vreme je da Zagreb i Beograd nešto konkretno dogovore i potpišu. To žele ljudi u Srbiji i Hrvatskoj. Trebamo to napraviti, neka to bude naša misija", dodao je Bandić.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Tanjug/Fena/Almir Rezić)

Kurir

Autor: Kurir