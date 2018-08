GSP OSTAJE BEZ VOZAČA, NEMA KO DA VOZI: Voziće nas Pakistanci! Srbiji nedostaje 5.000 šofera, idu u Nemačku za 1.500 evra mesečno

BEOGRAD - Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd ima veliki problem sa nedostatkom vozača i pitanje je hoće li 3. septembra uopšte moći da vozi po redovnom redu vožnje.

"U doglednoj budućnosti može da se desi da Srbija ostane bez vozača", rekao je za TV Prva predsednik samostalnog sindikata GSP Beograd Zoran Antić. "Imamo potpisano saopštenje sa Skupštinom grada Beograda da će od oktobra kroz kolektivni ugovor posebno za vozače GSP biti značajnih povećanja primanja, jer smo na dnu lestvice po platama", istakao je on.

Kako je rekao, cilj je da se zadrže postojeći vozači da ne odu, jer imaju "čvrst dogovor sa Skupštinom da će se osetiti značajno poboljšanje".



GSP trenutno ima između 2.800 i 3.000 vozača, a Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja tvrdi da celoj Srbiji nedostaje vozača, oko 5.000.



"Postojao je čitav niz aktivnosti da se zadrže i poveća broj vozača. Razmišljalo se da se pomeri starosna granica, da se vozi od 20. i 21. godine, kao što su uradile Hrvatska i Slovenija, tj. sve zemlje koje imaju problem sa vozačima, a sada tamo odlaze i naši zbog novca", rekao je Božović.

Antić kaže da naši vozači mahom odlaze u Nemačku, gde su plate 1.200 i 1.500 evra, a u GSP-u su 400 i 450 evra.



"Bitno je istaći da će to značajno da se promeni od 1. oktobra. Tu ima jako puno stavki koje utiču na platu, bonusi, noćni rad, minuli rad", dodaje on. Božović je podsetio i da su nedavno beogradski prevoznici upozorili nadležne da se ne iznenade ako za nekoliko godine autobuse ne bude imao ko da vozi. "Ovo je period kada moramo da reagujemo jer ćemo izgubiti transport", upozorio je on.

Antić je podsetio i da je konkurs za vozače stalno otvoren i da sada daju mogućnost da vozači koji imaju C kategoriju konkurišu, da će im GSP platiti D kategoriju uz obavezu da dve godine rade u ovom preduzeću.

Oni su istakli ozbiljnost problema, konstatujući da će Srbija morati da uvozi vozače iz Pakistana i Indonezije. Antić je izneo podatak da se na konkurs pre tri godine javilo 250 ljudi, a da ih sada uopšte nema iako je konkurs stalno otvoren.

