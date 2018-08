NAKON STRAVIČNE NESREĆE U SARAJEVSKOJ: Počela vanredna kontrola svih gradilišta u Beogradu

U Beogradu je počela vanredna kontrola na svim gradilištima nakon nesreće koja se dogodila u sredu kada je poginuo jedan radnik, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On naveo da u glavnom gradu trenutno ima više od 1.100 aktivnih gradilišta, bilo da je reč o onima koje investira država ili privatnici.

"Do početka jula izdato je građevinskih dozvola i lokacijskih uslova za više od 650.000 kvadrata, dok je tokom prošle godine ta brojka bila oko milion kvadratnih metara. To pokazuje da je u Beogradu veliki broj gradilišta. Juče smo doneli odluku da se obavi vanredna inspekcija na svim aktuelnim lokacijma gde se gradi, u šta će biti uključena naša inspekcija, ali i republička inspekcija za rad, u čijoj je nadležnosti provera statusa radnika", kazao je on.

Jučerašnja nesreća, naveo je Vesić, pokazala je da je ispoštovana sva procedura sa građevinskom dozvolom, ali, nažalost, građevinski radnik nije bio prijavljen, čime je prekršen Zakon o radu.

Važno je da svi radimo zajedno, jer samo na taj način mogu da budu utvrđene sve činjenice, rekao je on, saopštio je Sekretarijat za informisanje.

Zamenik gradonačelnika je ocenio da ovakve situacije treba da budu nauk svim poslodavcima da radnike zaštite dobro i da obezbede gradilišta u skladu sa zakonom, kako zbog zaposlenih, tako i zbog građana.

Očekujem da vanredni inspekcijski nadzor upravo upozori poslodavce na tu vrstu zakonskih obaveza. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je "specijalno odeljenje" za borbu protiv bespravne gradnje, što ohrabruje.

Takođe, posle mog sastanka sa notarima, namera nam je da podnesemo predlog za imenu Zakona o prometu nepokretnosti, u kojem ćemo tražiti zabranu overe tamo gde ne postoji građevinska dozvola ili rešenje o ozakonjenju, naveo je Vesić.

On je naglasio da građevinska dozvola zbog mnogo provera koje joj prethode znači svojevrsnu garanciju da je projekat u skladu sa zakonom i da je bezbedan.

Ko radi bez građevinske dozvole, znači da njegov projekat niko ne kontroliše. To praktično znači da ako se nešto desi na takvim gradilištima, niko neće biti odgovoran, a investitor u najvećem broju slučajeva pobegne iz zemlje, rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika pozvao je građane da ne kupuju stambene objekte koji nemaju građevinsku dozvolu, jer su možda jeftiniji, ali nisu bezbedni.

Problem bespravne gradnje postoji decenijama, ali svi zajedno treba da radimo na njegovom rešavanju. Samo tako možemo da postanemo uređeno društvo, zaklučio je Vesić.

