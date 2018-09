ISPOŠTOVAN ROK U KNEGINJE ZORKE: Radovi u ulici završeni u zoru

BEOGRAD - Radovi u Ulici kneginje Zorke čime je ispoštovan planirani rok i ispunjeno obećanje da će rekonstrukcija dela ulice biti završena do kraja ove nedelje.

JKP Beograd-put je po nalogu JP Putevi Srbije izvelo radove u Ulici kneginje Zorke, na delu od Bulevara kralja Aleksandra do Bulevara oslobođenja, za koju je izrađen projekat kolovozne konstrukcije, a vrednost radova iznosila je 50 miliona dinara.

Radovi su se zbog zatvaranja saobraćaja izvodili fazno. Prva faza - od Bulevara kralja Aleksandra do Krunske ulice, zatim od Krunske do Njegoševe ulice, od Njegoševe do Makenzijeve ulice, od Makenzijeve do Svetog Save i od Ulice Svetog Save do Bulevara oslobođenja.

foto: Beoinfo

Zamenik gradonačelnika je podsetio da su radovi u prvoj fazi (od Bulevara kralja Aleksandra do Krunske ulice) počeli 20. jula, a završeni 5. avgusta.

Ovim radovima nisu obuhvaćene raskrsnice ulica Kneginje Zorke sa Krunskom i Njegoševom, s obzirom na to da se očekuje da će se one naći u programu radova za 2019. godinu.

Takođe, ni raskrsnica Kneginje Zorke i Makenzijeve nije bila tretirana budući da je u planu rekonstrukcije Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju.

(Kurir.rs/Tanjug/Beoinfo/Foto: Beoinfo)

Kurir

Autor: Kurir