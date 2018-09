MENJA SE REPERTOAR FONTANE NA SLAVIJI: Evo koliko će se svakog meseca izdvajati za muziku!

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija potpisao je ugovor sa SOKOJ za korišćenje muzike na fontani na Slaviji.

"Vodovod" će se tu uslugu mesečno izdavajti 65.496 dinara.

Repertoar i vreme emitovanja muzike na fontani na Slaviji uskoro će se promeniti.

Muzika se ubuduće neće puštati od 20 do 22 časa, već nešto ranije, dok će nove melodije odabrati posebno oformljena komisija.

"Kada Komisija za realizaciju umetničkog rada fontane na Trgu Slavija formira novi repertoar, fontana će "pevati” svakodnevno od 19.05 do 19.30 sati, a vikendom će vreme od 12.05 do 12.30 sati biti rezervisano za dečiju muziku. Repertoar je u fazi formiranja i navođenje konkretnih numera bi bilo neozbiljno. Ali biće to popularne melodije domaće zabavne, pop-rok, ozbiljne i dečje muzike, kao i iz najgledanijih domaćih filmova i serija. Većina ih je na najraznovrsnije načine povezana sa Beogradom i njegovim duhom", objašnjava Vladimir Šobot, rukovodilac službe za komunikaciju i koordinaciju odnosa s javnošću JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija”.

