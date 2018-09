DANAS I SUTRA BEZ SAOBRAĆAJA U CENTRU BEOGRADA: Ovim ulicama nećete moći, u toku pripreme za promociju novih oficira Vojske Srbije

BEOGRAD - Pojedine ulice u centru Beograda biće povremeno zatvorene za saobraćaj danas i sutra zbog promocije najmlađe klase oficira Vojske Srbije (VS).

Kako je najavljeno iz Ministarstva odbrane, danas će od 16.30 do 22.30 i sutra od 7 do 13.30 časova saobraćaj biti obustavljen na Trgu Nikole Pašića do Terazija, Dečanskoj ulici od raskrsnice sa Nušićevom do raskrsnice Trg Nikole Pašića-Kneza Miloša, kao i Takovskoj od raskrsnice sa Kosovskom ulicom do raskrsnice Bulevar kralja Aleksandra-Trg Nikole Pašića-Kneza Miloša.

Saobraćaj će biti obustavljen i u Bulevaru kralja Aleksandra od Crkve Svetog Marka do raskrsnice Trg Nikole Pašića-Kneza Miloša-Takovska i u Ulici kneza Miloša od raskrsnice sa Ulicom kralja Milana do raskrsnice Bulevar kralja Aleksandra-Trg Nikole Pašića-Takovska.

Generalna proba svečanosti počeće danas u 19 časova na platou ispred Doma Narodne skupštine dok će promocija novih potporučnika VS biti održana na istom mestu u subotu, 8. septembra sa početkom u 10 časova.

