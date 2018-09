GRMI NAD BEOGRADOM: Naleti avijacije povodom promocije najmlađih oficira VS

BEOGRAD - Avijacija Vojske Srbije danas vrši pripreme povodom promocije najmlađih oficira Vojske, koja će biti održana u subotu ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Radi uvežbavanja protokola svečane promocije, vazduhoplovi Vojske Srbije nadleću područje Beograda do sutra.

Generalna proba svečanosti održaće se večeras u 19 časova na platou ispred Doma Narodne skupštine. U centru grada od danas posle podne, od 16.30 do 22.30 i na dan svečanosti, od 7 do 13.30 časova doći će do izmena u režimu saobraćaja zbog zatvaranja pojedinih ulica.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić)

Kurir

Autor: Kurir