NIKAKO DA SE REŠI PROBLEM U TAKOVSKOJ: Sad ima gde da se parkira, al' nema gde da se prolazi! (FOTO)

Putari su juče ispravili grešku koju su napravili pri rekonstrukciji Takovske ulice u Beogradu kada su iscrtali mesta za parkiranje vozila široka samo 165 centimetara, a koja su, uz to, prelazila na biciklističku stazu. Međutim, iako su se sada pobrinuli za vozače, nekako su im promakli pešaci!

Naime, iako je parkiranje sada lakše, greška je ispravljena nauštrb pešaka. Ako slučajno hoćete da prošetate trotoarom kroz Takovsku ulicu jedno pored drugog, ili da zaobiđete čoveka koji vam ide u susret ili je ispred vas, za to jednostavno nećete imati dovoljno prostora, dok o majkama sa kolicima nema ni govora. Ekipa Kurira juče je zatekla putare kako proširuju parking mesta pomerajuću biciklističku stazu prema trotoaru, ali samim tim je smanjen prostor za pešake!

foto: Draga Udovičić

- Standard za projektovanje parking mesta za podužno parkiranje, po širini, jeste dva metra. Svesni smo činjenice da to nije dovoljna širina u konkretnom slučaju u Takovskoj ulici, od Vojvode Dobrnjca do Dalmatinske, s obzirom na to kolika je frekventnost vozila na kolovozu i postojanje biciklističke staze na trotoaru. Zbog lakšeg pristupa parking mestu i brže izmene parkiranih vozila, JKP "Beograd put" će već korigovati položaj biciklističke staze koliko je moguće, a da se pritom ne ugrozi širina predviđena za pešački saobraćaj - obećavali su pre dva dana iz "Beograd puta".

Da podsetimo, do pre dva dana da bi ostavili vozilo u Takovskoj ulici na nekom od mesta u trećoj zoni, vozači su morali da ga priteraju tik uz ivičnjak i rizikuju da ih vozila koja prolaze kolovozom udare ili otkinu retrovizor, ili možda ne samo retrovizor. Drugo rešenje bilo je da zagaze duboko na tek obeleženu biciklističku stazu. Rekonstrukcija dela Takovske ulice i trotoara završena je pre nekoliko dana.

Struka

Nebezbedno i nedozvoljeno! Stručnjaci upozoravaju da suženi parking očito nije bezbedan, a nije ni dozvoljen, jer automobil, prema propisima, nimalo ne sme da viri sa mesta koje je namenjeno za parkiranje, što je sa širinom parking mesta od tek 165 centimetara gotovo nemoguće.

Prilikom obeležavanja parking mesta mora se voditi računa o standardima koji se tiču veličine prosečnog automobila.

Kurir.rs/J.Pronić

Kurir

Autor: Kurir