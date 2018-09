KAZAHSTANAC KRENUO NA PUT OKO SVETA, A ONDA JE U BEOGRADU DOŽIVEO UŽASNO ISKUSTVO: Gladan sam, ovo je najgori dan u mom životu!

Сегодня покинув хостел в котором я ночевал последние 2 дня, направился изучать столицу Сербии - Белград. Сначала я хотел найти ближайшее представительство дипломатической миссии Казахстана, а затем приобрести 24 нашивку на свой рюкзак со флагом Сербии. Через 40 минут моей прогулки по столице позади меня окликнул женский голос со словами Здравствуйте. Это была Галия @___galiya Она казахстанка из Алматы проживающая в Сербии 20 лет. Она очень обрадовалась увидеть казахстанский флаг реющий над мои рюкзаком. Она спросила куда я направлялся и искал ли я что то конкретное. Я объяснил ей что хотел найти дипломатическое представительство РК и она сказала что может меня сопроводить туда. Оно было закрыто. Когда мы дошли она предложила мне выпить с ней кофе. Мы общались в течении часа. Затем предложила показать мне достопримечательности города. По пути мы нашли сувенирную лавку где я приобрел нашивку с сербским флагом. Мы гуляли в течении 3 часов по городу и общались делая фотографии по ходу дела. Я ей очень благодарен за экскурсию и общение, а также за щедрое пожертвование в виде 5000 сербских динар - 51$. Мы попрощались. Я проголодался очень, так что я собираюсь сейчас что то поесть. #кругосветка #путешествие #безденег #австостоп #казахстанец #алматинский #вокругземли #водиночку #бродяга #идувамерику #вевропе #бомж #флаги #печати #визы #перелеты #вдороге #экипирован #поход #сша #казахстан#одинокийволк #бездома #безумец #путешественник #сербия #белград

