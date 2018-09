POSKUPEO INFOSTAN, NOVI UDAR NA DŽEP: Na adrese hiljade Beograđana stigli veći računi

BEOGRAD - Na adrese hiljade Beograđana koji žive u stambenim zgradama, a koje održava „Gradsko stambeno“, proteklih dana su stigli znatno veći računi za Infostan, kako je Kurir i upozoravao.

Naime, „Gradsko stambeno“ je cene usluge održavanja stambenih zgrada podiglo za preko 49 odsto u objektima sa liftom, odnosno za 44 odsto za zgrade koje nemaju liftove.

I to bez obzira na to da li imate stan od 20, 40, 60 ili 100 kvadrata, a sve pod izgovorom da su do sada mnogi građani plaćali ovu uslugu ispod minimalne cene koju je odredila Skupština grada.

Održavanje zgrade do sada je u objektima s liftom koštalo 11,47 dinara po kvadratu, a po novom cenovniku, na koji je 15. avgusta potpis stavio gradonačelnik, to je 17,12 dinara.

Građani će tako ubuduće ovu uslugu plaćati 200, 300, 400, 500 dinara više, zavisno od kvadrature stana.

