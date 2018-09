RADOJIČIĆ U LJUBLJANI: Beograd da bude ekološki prihvatljiviji grad

Gradonačelnici Beograda Zoran Radojičić izjavio je danas u Ljubljani da je imao veoma koristan razgovor sa gradonačelnikom tog grada Zoranom Jankovićem o tome kako se grad razvijao proteklih godina i kako su uspeli da dostignu željeni nivo i postanu "Zelena prestonica Evrope".

"Beograd se menja i menjaće se u tom pravcu da postane ekološki prihvatljiviji i da kvalitet života ljudi bude bolji", kazao je Radojičić, a preneo Beoinfo.

foto: Beoinfo

Radojičić je kazao da je prolazeći Ljubljanom imao priliku da vidi koliko je grad napredovao, koliko je to "human grad" ; posvećen običnom čoveku i usmeren ka ekologiji.

Naveo je da je većina gradova u svetu sve opterećenija i da sve više ljudi želi da živi u gradovima zbog čega je, kako je poručio, jako važno da se vodi računa o ekologiji i održivosti gradova.

On je naveo da je Beograd, kao i Ljubljana, grad otvoren prema svima i dodao da je to politika koju on vodi kao gradonačelnik.

foto: Beoinfo

Janković je izrazio zadovoljstvo što je imao priliku da ugosti Radojičića i dodao da je Ljubljana drugi grad sa kojim je Beograd pobratimljen posle Čikaga.

"Drago mi je da je novi gradonačelnik Beograda danas kod nas. To znači da produžavamo našu dobru saradnju. Mislim da je razmena dobre prakse značajna, jer omogućava da i jedni i drugi radimo ono što je najvažnije, a to je da podižemo kvalitet života za sve naše građane", kazao je Janković.

Gradonačelnik Radojičić upisao se u "Zlatnu knjigu", u koju se upisuju svi značajniji gosti Gradske kuće, a na poklon je od Jankovića dobio "Drveni list mira" slovenačkog dizajnera Oskara Kogoja.

foto: Beoinfo

Nakon sastanka, delegacija Beograda, u kojoj je i glavni urbanista Milutin Folić, obišla je radove na projektu obnavljanja šetališta Breg duž reke Ljubljanice, koja protiče kroz centar slovenačke prestonice.

Za sutra je najavljena prezentacija projekta "Širenje pešačke zone u centru Ljubljane", kao i obilazak konkretnih radova.

Zakazan je i sastanak na temu spomenika Jerneju Kopitaru koji će biti postavljen u Beogradu, na uglu ulica Džordža Vašingtona i Palmotićeve, a dar je Ljubljane.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Beoinfo)

Kurir

Autor: Kurir